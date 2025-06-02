Hơn 1,1 triệu người dùng sử dụng Zalo để dịch thuật

Như vậy, bên cạnh là nền tảng tin nhắn được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam thì số lượng người sử dụng nền tảng này để dịch thuật cũng không hề nhỏ. Tính năng dịch thuật (tính năng Dịch) trên nền tảng này mỗi tháng nhận được hơn 26 triệu yêu cầu.

Zalo cho biết, nhờ vào việc thường xuyên cập nhật, nâng cấp những tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), Zalo đã mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người Việt khi giao tiếp, làm việc qua ứng dụng này. Tính năng Dịch thuật AI (hiển thị trong ứng dụng Zalo với tên “Dịch”), giúp dịch tin nhắn Anh - Việt, Việt - Anh để người dùng giao tiếp với khách hàng, đối tác, bạn bè, người thân ngoại quốc… dễ dàng dù không biết ngoại ngữ.

Sử dụng công nghệ do chính Zalo AI nghiên cứu và phát triển, tính năng Dịch AI trên Zalo đã cho thấy khả năng am hiểu ngôn ngữ tiếng Việt. Điều này giúp dịch một cách tự nhiên, gần gũi với độ chính xác cao, ngay cả với những thuật ngữ hay tiếng lóng trong tiếng Việt.

Tính năng Dịch thuật AI của Zalo đã giúp phá vỡ những rào cản ngôn ngữ cho 78 triệu người dùng, kết nối người dùng trong nước với thế giới

Có thể nói, tính năng Dịch thuật AI của Zalo đã giúp phá vỡ những rào cản ngôn ngữ cho 78 triệu người dùng, kết nối người dùng trong nước với thế giới, đảm bảo việc giao tiếp xuyên suốt, dễ dàng. Tính năng này phát huy hiệu quả ở các lĩnh vực làm việc với người nước ngoài, kinh doanh buôn bán, sản xuất, dịch vụ du lịch - khách sạn… Đây không chỉ là một công cụ dịch thuật mà còn mở ra cánh cửa hội nhập, cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, tính năng Dịch thuật AI của Zalo cũng được nhiều người dùng trẻ GenZ lựa chọn, giúp hỗ trợ việc học tập và kết nối bạn bè toàn cầu.

Theo ước tính, mỗi tháng có 1.1 triệu người dùng sử dụng thường xuyên tính năng Dịch thuật AI với hơn 26 triệu yêu cầu dịch thuật.

Ước tính, khoảng 23% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng có liên quan đến AI

Việc tích hợp nhiều tính năng AI ngay trong nền tảng còn khẳng định chiến lược “AI-First” của nền tảng nhắn tin được yêu thích nhất tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Ước tính, khoảng 23% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng có liên quan đến AI. Đưa các tính năng AI vào đời sống thường nhật của người dùng Việt Nam, Zalo thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, vị thế tiên phong trong việc đầu tư và nghiên cứu nhằm phục vụ người dùng, để trí tuệ nhân tạo không phải một khái niệm xa vời mà mang nhiều tính thực tiễn trong đời sống.

Đặc biệt, với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW (Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) và Nghị định 147/2024/NĐ-CP (Kiến tạo không gian mạng xã hội minh bạch, an toàn, trách nhiệm), Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong phong trào “Bình dân học vụ số” nói riêng và công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam nói chung.