Zalo ghi nhận những cột mốc tăng trưởng mới

Theo báo cáo We Are Social 2025, thị trường công nghệ thông tin Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi 78,8% dân số sử dụng Internet và 75,2% tham gia mạng xã hội, vượt xa mức trung bình toàn cầu 63,9%.

Đóng góp vào sự tăng trưởng này của Việt Nam, Zalo tiếp tục giữ vững vị thế là công cụ liên lạc hàng đầu tại Việt Nam với gần 78 triệu người dùng thường xuyên. Nền tảng đồng thời dẫn đầu về tỉ lệ sử dụng (85%) theo báo cáo mới nhất của Decision Lab. Đáng chú ý, khoảng 20% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng có liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong nền tảng mỗi tháng.

Năm 2024 cũng là năm bước ngoặt của Zalo từ việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng chất lượng cao (value added services) cho người dùng. Điều này không chỉ tăng trải nghiệm của người dùng với nhiều tính năng cao cấp mà còn giúp ứng dụng này đa dạng hóa nguồn thu và tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chung của chương trình chuyển đổi số quốc gia, Zalo đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp và đối tác với gói giải pháp toàn diện, bao gồm Zalo Official Account (OA) và Zalo Mini App. Các giải pháp này không chỉ tối ưu hóa hoạt động kinh doanh mà còn mở ra cánh cửa tiếp cận khách hàng hiệu quả. Đến hết năm 2024, Zalo ghi nhận hơn 13 triệu người dùng thường xuyên sử dụng Mini App với tổng số 3.465 Zalo Mini App đang hoạt động.

Song song với đó, Zalo Official Account (Zalo OA) cũng đóng vai trò như một “cầu nối số hóa” giữa doanh nghiệp, người dùng và chính quyền. Với Zalo OA, các doanh nghiệp có thể thiết lập tài khoản “chính chủ” để tương tác trực tiếp, xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng và tiếp thị phù hợp, từ đó gia tăng sự gắn kết với người tiêu dùng. Theo đó, chỉ trong năm 2024, Zalo đã ghi nhận 251.000 gói doanh nghiệp trả phí hàng tháng cho dịch vụ OA.

Với định hướng AI xuyên suốt, Zalo không ngừng đầu tư vào công nghệ mới, vừa tập trung phát triển, nghiên cứu công nghệ AI, vừa phát triển các sản phẩm ứng dụng AI sáng tạo và có tính ứng dụng cao để phục vụ thị trường. Hiện tại, AI đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển hệ sinh thái số đa dạng của Zalo.

Trong 8 năm qua, Zalo đã tiến hành nghiên cứu, làm chủ công nghệ với 4 phòng lab riêng thay vì sử dụng công nghệ có sẵn của nước ngoài. Thành quả đạt được đến hiện tại là nhiều tính năng được tích hợp vào ứng dụng để phục vụ đa dạng đối tượng người dùng từ người trẻ cho đến người lớn tuổi như chuyển văn bản thành tin nhắn thoại (Text to speech), chuyển tin nhắn thoại thành văn bản (Voice to text), soạn thảo văn bản từ giọng nói (Dictation), dịch tin nhắn văn bản (Translation).

Tính đến cuối năm 2024, Zalo đã có 17.273 Zalo OA (Tài khoản Zalo chính thức) thuộc các cơ quan nhà nước và khối tiện ích công (y tế, giáo dục…), phục vụ hơn 40 triệu lượt theo dõi tại 63 tỉnh thành, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và tương tác với chính quyền.

Đặc biệt, với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW (Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) và Nghị định 147/2024/NĐ-CP (Kiến tạo không gian mạng xã hội minh bạch, an toàn, trách nhiệm), Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.

Bước sang 2025, Zalo cam kết thực hiện Nghị quyết 57 và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, tiếp tục làm chủ công nghệ AI, nâng cấp các dịch vụ cho người dùng và đồng hành cùng người Việt trong kỷ nguyên số.