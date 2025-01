Zalo tiếp tục là nền tảng tin nhắn được yêu thích nhất

Số liệu từ “The Connected Consumer Q.III/2024” cho thấy, ở hạng mục “Nền tảng nhắn tin” (Messaging platforms), Zalo dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng (Penetration rate) đạt 85%, theo sau bởi Facebook với 59% và Messenger đạt 52%. So với Q2/2024, tỷ lệ sử dụng Zalo chứng kiến sự tăng trưởng (82% trong Q2/2024). Con số nảy ở Facebook và Messenger có giảm nhẹ, trong đó tỷ lệ sử dụng Facebook trong Q2/2024 đạt 62% và Messenger đạt 53%. Khoảng cách khá xa về tỷ lệ sử dụng so với Facebook và Messenger tiếp tục củng cố vị thế của Zalo là ứng dụng nhắn tin phổ biến và được ưa chuộng nhất Việt Nam.

Xét về tỷ lệ yêu thích (Preference rate), Zalo cũng đang dẫn đầu các nền tảng với tỷ lệ yêu thích, đạt 57% trong Q2/2024, vượt xa Messenger và Facebook với tỷ lệ yêu thích trong Q2/2024 đạt 17% đồng thời ở cả hai nền tảng. Tính từ đầu năm 2024, tỷ lệ yêu thích của người dùng với nền tảng Zalo tăng đều qua từng quý.

Bên cạnh đó, Zalo giữ vững vị trí nền tảng được yêu thích nhất ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng: Gen X, Gen Y và Gen Z với tỷ lệ vượt trội. 75% số người được khảo sát thuộc Gen X yêu thích sử dụng Zalo cho việc nhắn tin hàng ngày (Casual messaging) trong khi tỷ lệ sử dụng Messenger và Facebook trong việc nhắn tin ở nhóm Gen X chỉ đạt lần lượt là 10% và 7%.

Nhóm Gen Y cũng chứng kiến sự cách biệt trong tỷ lệ yêu thích sử dụng Zalo so với các nền tảng nhắn tin khác khi 56% người được hỏi yêu thích sử dụng Zalo. Với nhóm người trẻ thuộc Gen Z, tuy sự chênh lệch có được thu hẹp, tỷ lệ người yêu thích sử dụng Zalo vẫn ở mức cao (40%) so với tỷ lệ yêu thích sử dụng Messenger (28%) và Facebook (24%).

Đây là quý thứ 16 liên tiếp Zalo đạt thứ hạng nền tảng yêu thích ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng kể từ năm 2020,cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Zalo khi vượt qua Facebook Messenger để trở thành ứng dụng nhắn tin số 1 Việt Nam.

Việc Zalo liên tục nắm giữ vị trí top 1 ứng dụng nhắn tin còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tầm nhìn phát triển bền vững. Là nền tảng nhắn tin hàng đầu trong nhiều năm, Zalo vẫn không ngừng nghiên cứu và cho ra đời những tính năng mới phục vụ đa dạng nhu cầu.

Trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), Zalo cũng vừa bổ sung hàng loạt tính năng nhằm giúp người dùng giải trí, phục vụ công việc và hỗ trợ kinh doanh.

Trong năm 2024, Zalo AI ghi dấu ấn với các sản phẩm AI có ứng dụng thương mại hóa cao. Vào tháng 10/2024, công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) do Fiza x Zalo AI phát triển đã hỗ trợ Ngân hàng Quốc tế VIB triển khai phát hành thẻ tín dụng với tính năng thiết kế cá nhân hóa, đạt hơn 4.000 thẻ áp dụng chỉ sau 2 ngày.

Tại lễ trao giải MMA Smarties 2024 diễn ra ngày 25/10, Zalo AI cũng đã được vinh danh ở hạng mục “Enabling Technology Company of the Year”, nhờ công nghệ GenAI do Zalo AI phát triển đã giúp Pepsi tạo ra một chiến dịch quảng bá thành công vào dịp Tết 2024 với hơn 100 triệu AI Avatar cá nhân hóa cho người dùng Zalo được tạo ra.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2024 mới được VNG công bố, nền tảng nhắn tin Zalo hiện đang có 77.6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (MAU) và gần 1.97 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.