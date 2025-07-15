Điện tử tiêu dùng
HUAWEI MatePad 11.5 đón mùa tựu trường

Hồng Anh

Hồng Anh

16:37 | 15/07/2025
Đây là phiên bản kế thừa hiệu suất mạnh mẽ và các tính năng thông minh của thế hệ tiền nhiệm, và hứa hẹn sẽ là trợ thủ đắc lực trong học tập và làm việc, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường 2025.
HUAWEI MatePad 11.5 có thiết kế tối giản và nhỏ gọn

Thiết kế tối giản, gọn nhẹ

HUAWEI MatePad 11.5 có trọng lượng rất nhẹ, chỉ 499 gam và mỏng chỉ 6,85 mm, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi cần di chuyển. Cùng với màn hình kích thước 11.5inch tỷ lệ 3:2, độ phân giải 2200 x 1440 và tần số quét 120Hz, HUAWEI MatePad 11.5 mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét cùng những chuyển động mượt mà.

Để có được sự mỏng nhẹ trên, Huawei đã trang bị cho HUAWEI MatePad 11.5 vật liệu kim loại nguyên khối, và bàn phím rời đi kèm, giúp thao tác nhanh trong các buổi học online hoặc làm việc trên lớp mà không mất thời gian làm quen. Với hành trình phím 1,5 mm, bàn phím mang đến trải nghiệm gõ máy thoải mái, dễ dàng và tiện lợi cho người dùng. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sử dụng HUAWEI MatePad 11.5 với bút cảm ứng M-Pen Lite và chuột không dây để mang đến trải nghiệm trọn vẹn tựa PC trong một thân hình nhỏ gọn.

Bộ ứng dụng WPS Office với giao diện chuẩn PC, và được hỗ trợ đầy đủ các tác vụ , giúp người dùng dễ dàng thao tác học tập và làm bài tập nhóm.

Hiệu suất như PC bên trong thân hình của một chiếc máy tính bảng

HUAWEI MatePad 11.5 có sẵn bộ ứng dụng WPS Office với giao diện chuẩn PC, và được hỗ trợ đầy đủ các tác vụ như soạn thảo văn bản, trình chiếu, hay tạo bảng tính, giúp người dùng dễ dàng thao tác học tập và làm bài tập nhóm.

Điều đáng chú ý là với ứng dụng HUAWEI Notes độc quyền và miễn phí, HUAWEI MatePad 11.5 mang đến không gian ghi chú toàn diện, với nhiều loại bút, mẫu template tích hợp. Kết hợp cùng tính năng chia đôi màn hình, HUAWEI MatePad 11.5 giúp người dùng có thể cùng lúc vừa đọc tài liệu, vừa ghi chú.

Ngoài ra, tính năng Note Replay sử dụng công nghệ xử lý âm thanh tiên tiến, cho phép ghi âm đồng thời trong quá trình ghi chú, và thông qua các thuật toán thông minh, nội dung âm thanh và chữ viết tay được đồng bộ hóa theo thời gian thực. Ví dụ, bạn có thể ghi lại các ý chính trong buổi thảo luận nhóm hoặc phiên brainstorming, sau đó chỉ cần chạm vào những điểm ghi chú này để nghe lại phần âm thanh tương ứng đã được ghi. Tính năng này hỗ trợ người dùng ghi nhớ và ôn tập nội dung hiệu quả hơn.

Ghi chú tiện dụng với ứng dụng HUAWEI Notes trên HUAWEI MatePad 11.5

Học tập và giải trí không giới hạn

Để có thể học tập và giải trí không giới hạn cùng HUAWEI MatePad 11.5, Huawei đã trang bị viên pin 7700 mAh, cho thời gian chờ lên đến 60 ngày, 10 giờ hoạt động liên tục và công nghệ sạc nhanh 22,5 W, giúp sạc đầy viên pin trong vòng 125 phút.

Ngoài ra, HUAWEI MatePad 11.5 cũng được trang bị hệ thống 4 loa cùng thuật toán âm thanh HUAWEI Histen 9.0, và tính năng FollowCam giúp điều chỉnh theo vị trí người ngồi, mang đến trải nghiệm sống động và rõ ràng hơn khi học tập hay hội thảo trực tuyến.

Kho ứng dụng đa dạng AppGallery được tích hợp sẵn giúp người dùng có thể tìm kiếm và cài đặt các công cụ học tập, sáng tạo và giải trí một cách dễ dàng và tiện lợi.

HUAWEI MatePad 11.5 phiên bản mới chính thức mở bán từ ngày 25 tháng 7 tới

HUAWEI MatePad 11.5 phiên bản mới chính thức mở bán từ ngày 25 tháng 7 tại hệ thống CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop với giá bán lẻ đề nghị là 6.568.000 đồng.

Trong thời gian mở bán từ 25/7 đến 25/8, người dùng sẽ được giảm trực tiếp 200.000 đồng trên giá niêm yết. Ngoài ra, người dùng còn nhận thêm bộ quà tặng trị giá 2.500.000 đồng bao gồm bút cảm ứng HUAWEI M-Pen Lite, chuột không dây và gói VTVcab ON, bên cạnh bàn phím rời, bộ ứng dụng văn phòng WPS 2.0 và HUAWEI Notes được tích hợp sẵn.

Từ nay đến 24/7, khách hàng có thể thu thập voucher Early Bird giảm 200.000 đồng khi mua máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 tại các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Huawei tablet cho học sinh sinh viên Back To School HUAWEI MatePad 11.5

