Meta đưa quảng cáo vào WhatsApp, trái ngược triết lý ban đầu của nhà sáng lập

Kế hoạch biến WhatsApp thành một doanh nghiệp lớn của CEO Meta Mark Zuckerberg liên quan đến quảng cáo trực tuyến, đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với ứng dụng truyền thông mà chủ sở hữu trước đây đã tránh xa quảng cáo. Ảnh minh họa: Getty.

Sau hơn một thập kỷ giữ mình “sạch bóng quảng cáo”, WhatsApp, ứng dụng nhắn tin được Meta mua lại với giá 19 tỷ USD vào năm 2014, bắt đầu cho phép quảng cáo xuất hiện trên nền tảng. Quyết định này thay đổi cách Meta kiếm tiền từ một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới và biến WhatsApp thành nguồn doanh thu mới cho tập đoàn.

Meta cho biết các quảng cáo đầu tiên trên WhatsApp sẽ xuất hiện dưới dạng “quảng cáo trạng thái”, tương tự như quảng cáo trong mục Stories của Instagram và sẽ chỉ được hiển thị trong tab “Cập nhật” (Updates), nơi tách biệt hoàn toàn với các cuộc trò chuyện cá nhân. Điều này nhằm đảm bảo quảng cáo không làm gián đoạn trải nghiệm nhắn tin vốn là giá trị cốt lõi của WhatsApp từ trước đến nay.

Ngoài ra, Meta cũng sẽ bắt đầu kiếm tiền từ tính năng Kênh (Channels), cho phép các cá nhân và tổ chức gửi thông báo đến hàng loạt người theo dõi. Các kênh này giờ đây có thể chạy quảng cáo tìm kiếm để tăng khả năng tiếp cận, và các quản trị viên cũng có thể tính phí người theo dõi để truy cập nội dung độc quyền. Meta chưa thu phí từ các khoản đăng ký này, nhưng cho biết sẽ áp dụng mức chia sẻ 10% trong tương lai.

CEO Meta Mark Zuckerberg đã nhiều lần khẳng định WhatsApp là “chương tiếp theo” trong hành trình phát triển của tập đoàn. Với hơn 3 tỷ người dùng hàng tháng trên toàn cầu, trong đó có hơn 100 triệu người tại Mỹ, WhatsApp đang trở thành công cụ kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, và là mảnh đất màu mỡ cho quảng cáo tương tác.

Trước đó, Meta đã cho phép chạy quảng cáo nhấp để nhắn tin trên Facebook và Instagram nhằm điều hướng người dùng đến WhatsApp. Giờ đây, các doanh nghiệp có thể triển khai trực tiếp các chiến dịch quảng cáo trong chính WhatsApp, mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường tương tác với khách hàng.

Việc WhatsApp “mở cửa” với quảng cáo là sự đảo chiều mạnh mẽ so với triết lý ban đầu của những nhà sáng lập Jan Koum và Brian Acton, những người từng công khai phản đối mô hình quảng cáo và rời Facebook sau khi mâu thuẫn với ban lãnh đạo tập đoàn về hướng đi này.

Tuy nhiên, áp lực doanh thu ngày càng lớn, cùng với việc Meta đang đối mặt với các vụ kiện chống độc quyền liên quan đến thương vụ mua lại WhatsApp và Instagram, đã khiến tập đoàn buộc phải tối ưu hóa các nền tảng đang sở hữu, đặc biệt là WhatsApp, nơi cho đến nay chưa khai thác hiệu quả về mặt thương mại.

Meta cam kết rằng việc cá nhân hóa quảng cáo trên WhatsApp sẽ dựa vào “dữ liệu rất cơ bản”, bao gồm vị trí địa lý, loại thiết bị, ngôn ngữ và hành vi tương tác với quảng cáo. Công ty khẳng định các tin nhắn, cuộc gọi và cập nhật trạng thái cá nhân của người dùng vẫn sẽ được mã hóa đầu cuối như trước.

“Chúng tôi tin rằng tab Cập nhật là nơi phù hợp để giới thiệu những tính năng mới này mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng,” Nikila Srinivasan, Giám đốc sản phẩm nhắn tin doanh nghiệp của Meta, cho biết.

Giới quan sát đánh giá bước đi của Meta là cần thiết để khai thác tiềm năng thương mại của WhatsApp, một ứng dụng mà nhiều doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Brazil hay Indonesia đang phụ thuộc vào để giao tiếp với khách hàng. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa kiếm tiền và bảo vệ trải nghiệm người dùng vốn là “linh hồn” của WhatsApp sẽ là bài toán không đơn giản.

Khi thị trường quảng cáo ngày càng cạnh tranh và hành lang pháp lý siết chặt, WhatsApp có thể trở thành nguồn doanh thu mới đầy tiềm năng nếu Meta giữ đúng lời hứa: không hy sinh quyền riêng tư để đổi lấy quảng cáo.