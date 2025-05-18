Meta tiếp tục hoãn ra mắt siêu mô hình AI Llama 4 Behemoth

Theo thông tin từ The Wall Street Journal, Meta đã quyết định hoãn việc ra mắt mô hình AI Llama 4 Behemoth từ dự kiến ban đầu vào tháng 4 sang một thời điểm chưa xác định vào mùa thu. Đây là lần trì hoãn thứ hai của mô hình này, sau khi công ty đã lùi lịch từ tháng 4 sang tháng 6. Việc liên tiếp dời ngày ra mắt diễn ra trong bối cảnh nhiều chuyên gia trong và ngoài Meta đặt câu hỏi về khả năng các mô hình AI tạo sinh lớn đã chạm ngưỡng giới hạn về hiệu suất.

Nguồn: Meta

Llama 4 Behemoth là mô hình ngôn ngữ lớn với 288 tỷ tham số hoạt động, được Meta giới thiệu là "một trong những mô hình LLM thông minh nhất thế giới và mạnh mẽ nhất của chúng tôi, đóng vai trò như một giáo viên cho các mô hình mới". Ban đầu, Meta dự định giới thiệu Behemoth tại hội nghị nhà phát triển AI vào tháng 4, nhưng sau đó đã nhiều lần thay đổi kế hoạch.

Behemoth sẽ là phiên bản lớn nhất trong dòng Llama 4, bộ mô hình hàng đầu mới nhất của Meta. Meta tuyên bố mô hình này vượt trội hơn GPT-4.5 của OpenAI, Claude Sonnet 3.7 của Anthropic và Gemini 2.0 Pro của Google trên nhiều tiêu chuẩn đánh giá STEM. Meta đã sử dụng Behemoth để huấn luyện các mô hình Llama 4 nhỏ hơn như Scout và Maverick.

Hiện Meta đang cạnh tranh với OpenAI, Google, Anthropic, xAI và nhiều công ty khác trong thị trường AI tạo sinh đang phát triển mạnh mẽ.