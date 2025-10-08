Instagram ra mắt giải thưởng vinh danh Rings

Giải thưởng Rings. Ảnh: Instagram

Cụ thể, 25 nhà sáng tạo nội dung sẽ nhận được giải thưởng nhẫn vàng “Rings” vinh danh vào tuần tới. Chương trình giải thưởng mới này sẽ tôn vinh những nhà sáng tạo trên toàn thế giới, những người có sức ảnh hưởng văn hóa và đứng lên phá vỡ các ranh giới cản trở đam mê.

Hội đồng giám khảo cho chương trình giải thưởng này bao gồm người đứng đầu Instagram Adam Mosseri, đạo diễn Spike Lee, nhà thiết kế Marc Jacobs, YouTuber Marques Brownlee, nữ diễn viên Yara Shahidi, chuyên gia trang điểm Pat McGrath, và nhiều nhân vật khác. Theo Instagram, giải thưởng “Rings” không phải dành cho một tệp nội dung nhất định, mà là vinh danh tinh thần sáng tạo nội dung trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các giám khảo của giải thưởng Rings 2025. Ảnh: Instagram

Những người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc nhẫn do nhà thiết kế thời trang người Anh Grace Wales Bonner sáng tạo. Đồng thời, các trang Instagram được vinh danh sẽ có hiệu ứng vòng vàng cho tính năng đăng Stories. Các nhà sáng tạo nội dung cũng sẽ có thể tùy chỉnh hiệu ứng của nút thả tim khi người xem nhấn thích các bài đăng của họ. Ngoài ra, các nhà sáng tạo được giải thưởng cũng có thể thay đổi hình nền trang cá nhân tùy thích. Nền tảng này mô tả đây là cách vinh danh đậm nét “Instagram”. Điều đặc biệt là người chiến thắng sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng nào.

Theo TechCrunch, lý giải cho việc không có khoản tiền thưởng ở giải "Rings" là do Meta đã giới hạn các chương trình chi trả cho nhà sáng tạo trong những năm qua. Đầu năm nay, Meta đã ngừng một chương trình từng trả tiền cho các nhà sáng tạo để đặt quảng cáo trên hồ sơ của họ. Năm 2023, Meta cũng ngừng cung cấp tiền thưởng cho những người tạo Reels trên Instagram và Facebook. Ngoài ra, Meta đã đóng cửa chương trình thưởng tiếp thị liên kết vào năm 2022.