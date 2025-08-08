Instagram ra mắt tính năng bản đồ, người dùng bất an về quyền riêng tư

Việc ra mắt tính năng cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu định vị địa lý của người dùng trên Instagram đã gây ra phản ứng dữ dội từ người dùng mạng xã hội. Ảnh: Getty.

Tính năng gây tranh cãi

Meta đã ra mắt công cụ Bản đồ Instagram, cho phép người dùng chia sẻ "vị trí hoạt động gần đây nhất" với bạn bè. Tính năng này hoạt động tương tự Snap Map của Snapchat, giúp mọi người theo dõi địa điểm đăng bài của những người họ theo dõi.

Dù Meta khẳng định trong bài đăng blog rằng "chia sẻ vị trí sẽ bị tắt trừ khi bạn chọn tham gia", nhiều người dùng tỏ ra hoài nghi về tính chính xác của tuyên bố này. Một người dùng trên Threads, nền tảng blog của Meta, bày tỏ sự lo lắng: "Tôi không thể tin Instagram lại ra mắt tính năng bản đồ có thể tiết lộ vị trí của mọi người mà không có bất kỳ cảnh báo nào".

Những lo ngại nghiêm trọng hơn xuất phát từ khả năng bị lạm dụng bởi những kẻ có ý đồ xấu. Một người dùng Threads cảnh báo về nguy cơ đối với những người đang bị quấy rối hoặc có lệnh cấm tiếp cận: "Instagram ngẫu nhiên cập nhật ứng dụng để bao gồm tính năng bản đồ mà không thực sự cảnh báo mọi người là vô cùng nguy hiểm đối với bất kỳ ai có lệnh cấm và đang tích cực đảm bảo rằng kẻ ngược đãi họ không thể theo dõi vị trí trực tuyến".

Những quan ngại này phản ánh mối lo ngại rộng lớn hơn về việc các nền tảng mạng xã hội có thể vô tình tạo ra những lỗ hổng an toàn cho người dùng dễ bị tổn thương.

Phản hồi từ Instagram

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Giám đốc Instagram Adam Mosseri đã lên tiếng trên Threads để làm rõ tình hình. Ông cho rằng phần lớn sự hiểu lầm xuất phát từ việc người dùng thấy chính mình trên bản đồ khi mở ứng dụng và cho rằng người khác cũng có thể nhìn thấy họ.

"Chúng tôi đang kiểm tra lại mọi thứ, nhưng cho đến nay có vẻ như hầu hết mọi người đều nhầm lẫn", Mosseri giải thích. Ông nhấn mạnh rằng công ty vẫn đang "kiểm tra mọi thứ để đảm bảo không ai chia sẻ vị trí mà không có sự đồng ý rõ ràng", với cơ chế xác nhận kép được thiết kế để bảo vệ người dùng.

Tuy nhiên, một số người dùng vẫn khẳng định rằng vị trí của họ được chia sẻ mặc dù không kích hoạt tính năng. Một trường hợp cụ thể được nêu ra: "Vị trí của tôi được đặt ở chế độ bật và chia sẻ với mọi người trong ứng dụng. Cài đặt vị trí trên điện thoại cho IG được đặt thành không bao giờ. Vì vậy, nó không tự động tắt đối với tôi".

Những báo cáo này tạo ra sự mâu thuẫn với tuyên bố chính thức từ Meta và làm dấy lên thêm nghi ngờ về cách thức hoạt động thực tế của tính năng.

Người phát ngôn Meta đã nhắc lại quan điểm của Mosseri, khẳng định: "Bản đồ Instagram bị tắt theo mặc định và vị trí trực tiếp của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ trừ khi bạn chọn bật". Công ty cũng đảm bảo rằng khi được kích hoạt, chỉ những người được theo dõi lại hoặc danh sách riêng tư do người dùng tùy chỉnh mới có thể xem vị trí.

Cuộc tranh cãi này một lần nữa đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa tính năng kết nối xã hội và bảo vệ quyền riêng tư trong thời đại số, đồng thời thử thách khả năng xây dựng lòng tin của các tập đoàn công nghệ lớn với cộng đồng người dùng.