Azerai Kê Gà Bay lọt vào danh sách 64 Khách sạn có góc chụp ảnh Instagram đẹp nhất thế giới

Khu nghỉ dưỡng Azerai Kê Gà Bay vừa lọt vào danh sách bình chọn của cuộc thi “Khách sạn có góc chụp ảnh Instagram đẹp nhất thế giới - The Most Instagrammable Hotel in the World” do tạp chí Luxury Travel Advisor có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ tổ chức bình chọn thường niên. Azerai Kê Gà Bay là khách sạn Việt Nam duy nhất được lựa chọn tham gia trong cuộc thi năm nay.

Năm nay, 64 khách sạn tham gia được phân chia theo 4 vùng gồm: Bắc Mỹ, Mỹ La Tinh - vùng Caribe, Châu Âu - Trung Đông - Châu Phi, và Châu Á - Ấn Độ Dương - Nam Thái Bình Dương.

Azerai Kê Gà Bay tham gia cuộc thi với bức ảnh chụp quầy lounge chìm độc đáo cạnh hồ bơi vô cực hướng biển của khu nghỉ dưỡng.

Các khách sạn được phân thành từng cặp và đấu loại trực tiếp dựa trên sự bình chọn của độc giả. Vòng 1 của cuộc thi đã bắt đầu vào ngày 20/3 vừa qua và Azerai Kê Gà Bay đã vượt qua The Leela Palace Bengaluru với 428 lượt bình chọn (so với 208 lượt của đối thủ) để bước vào vòng 2 bắt đầu từ ngày 24/3. Thời gian bình chọn cho vòng 2 sẽ kéo dài đến ngày 27/3.

Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 2,5 giờ lái xe và tọa lạc giữa khu vườn xanh mướt rộng 4,5ha, Azerai Kê Gà Bay được bao bọc bởi đảo Hòn Bà với ngọn hải đăng cổ kính ở phía đông, và những cồn cát trắng trải dài ở phía tây. Vị trí độc đáo của khu nghỉ dưỡng mang đến một không gian yên tĩnh, lý tưởng để thư giãn, phục hồi và tái tạo sức sống.

Azerai Kê Gà Bay tham gia cuộc thi với bức ảnh chụp quầy lounge chìm độc đáo cạnh hồ bơi vô cực hướng biển của khu nghỉ dưỡng. “Dù là bình minh hay hoàng hôn, nơi này đều tỏa sáng trong sắc thái nhẹ nhàng và thơ mộng - một khung cảnh hoàn hảo cho bức ảnh Instagram của bạn”, các biên tập viên viết.

Để bình chọn cho khu nghỉ dưỡng trong cuộc thi, vui lòng truy cập https://www.luxurytraveladvisor.com/hotels/most-instagrammable-hotel-world-2025, tìm tên khách sạn với từ khóa “Azerai Ke Ga Bay” và nhấn nút bình chọn.