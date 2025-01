Alma Resort được Holidays with Kids vinh danh là ‘Khu nghỉ dưỡng Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Khu nghỉ dưỡng biển Alma trên bán đảo Cam Ranh vừa được tạp chí của Úc Holidays with Kids vinh danh là ‘Khu nghỉ dưỡng Gia đình Tốt nhất Việt Nam’ (Best Family Resort in Vietnam) năm thứ hai liên tiếp.