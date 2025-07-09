Đây là lần đầu tiên BIDV MetLife nhận cú đúp giải thưởng danh giá này, minh chứng cho những thành tựu bền vững và đóng góp lâu dài của công ty trong hành trình hơn một thập kỷ đồng hành cùng thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Insurance Asia Awards là giải thưởng thường niên được tổ chức bởi Tập đoàn Truyền thông Charlton Media, với mục đích tôn vinh những công ty bảo hiểm tại châu Á có các thành tựu nổi bật, sáng kiến kinh doanh mới mẻ và sáng tạo, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng đồng thời có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thị trường.

BIDV MetLife nhận cú đúp giải thưởng tại lễ trao giải Insurance Asia Awards 2025

Trong hơn một thập kỷ hoạt động tại thị trường Việt Nam, BIDV MetLife ghi dấu ấn vị thế là đơn vị cung cấp các giải pháp bảo hiểm, tài chính tiên phong, hiện đại hàng đầu đồng thời gặt hái được nhiều thành tựu ấn tượng. Tính đến nay, BIDV MetLife đã đồng hành với hơn 113.000 khách hàng thông qua mạng lưới hơn 1.000 điểm giao dịch và kênh Đại lý trên toàn quốc.

Tính đến hết nửa đầu năm 2025, BIDV MetLife đã chi trả hơn 50,1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 9.000 hồ sơ, giúp khách hàng và gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2025, BIDV MetLife cũng đã ra mắt nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Có thể kể đến như:

Sản phẩm “Quà tặng tương lai”: sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung đóng phí một lần, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp có nhu cầu bảo vệ toàn diện, đồng thời tích lũy và chuyển giao tài sản hiệu quả cho thế hệ kế tiếp.

Sản phẩm “Chủ động tương lai”: sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung đóng phí định kỳ được thiết kế linh hoạt phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Sản phẩm nổi bật với nhiều khoản thưởng định kỳ từ năm thứ 10 và mỗi 5 năm sau đó, cùng khoản thưởng tri ân vào năm thứ 30 hoặc tại thời điểm đáo hạn hợp đồng (tùy thời điểm nào đến trước).

Bà Elena Butarova, Tổng Giám đốc của BIDV MetLife

Song song với các hoạt động kinh doanh, BIDV MetLife cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng tiêu chuẩn ESG, đồng thời kiên định với sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Một trong những sáng kiến nổi bật là cổng thông tin khách hàng MetCare do BIDV MetLife phát triển. Nền tảng này giúp khách hàng chủ động quản lý hợp đồng, theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ trực tuyến, đồng thời góp phần giảm 50% lượng giấy sử dụng, một bước tiến quan trọng hướng tới chuyển đổi số bền vững.

Đặc biệt, vào đầu năm 2025, BIDV MetLife đã hỗ trợ thành công 8 tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam nhận được tổng tài trợ hơn 600.000 USD từ Quỹ MetLife Foundation. Không chỉ vậy, đội ngũ nhân sự của BIDV MetLife cũng tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức với tư cách là tình nguyện viên, qua đó khẳng định cam kết đồng hành cùng các sáng kiến vì sự phát triển bền vững và hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương trong cộng đồng.

Trong những năm qua, BIDV MetLife cũng đã triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ thiên tai như chương trình “Trao gửi yêu thương – Tiếp sức đến trường” và đồng hành cùng giải chạy “Tết ấm cho người nghèo” do BIDV phát động.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Elena Butarova, Tổng Giám đốc của BIDV MetLife, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được nhận đồng thời hai giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2025. Đây là sự ghi nhận quý báu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong suốt 11 năm qua. Trong thời gian tới, BIDV MetLife sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh, vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường. Từ đó, hướng tới một tương lai toàn diện, bền vững cho người dân Việt Nam và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng ‘một đời đáng sống’”.