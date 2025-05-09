BIC tăng vốn, chia cổ tức 15%, đặt mục tiêu doanh thu 5.600 tỷ đồng trong năm 2025

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đang phục hồi tích cực, với doanh thu toàn ngành đạt hơn 79.348 tỷ đồng trong năm 2024 (tăng 11,7% so với năm trước), BIC tiếp tục ghi dấu ấn với kết quả kinh doanh ấn tượng.

Ông Trần Hoài An, UV HĐQT, Tổng Giám đốc BIC, báo cáo kết quả kinh doanh của BIC năm 2024.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của Công ty mẹ năm 2024 đạt gần 5.100 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 650 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch, giúp BIC giữ vững vị trí trong top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Đại hội cũng đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 ở mức 15%, thể hiện cam kết đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Kỳ vọng bứt phá trong năm thứ 20 - Năm bản lề chiến lược

Năm 2025, đánh dấu cột mốc 20 năm thành lập, BIC đặt ra các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời định vị lại chiến lược để đón đầu giai đoạn phát triển mới. Theo kế hoạch, doanh thu phí bảo hiểm riêng của Công ty mẹ sẽ đạt 5.600 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2024. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đặt mục tiêu 710 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ.

Ông Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT BIC, phát biểu tại Đại hội.

Một trong những định hướng trọng tâm được Đại hội cổ đông thống nhất là kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2025-2030.

Cụ thể, năm 2025, BIC sẽ nâng vốn điều lệ lên 2.020 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Từ năm 2026 trở đi, bên cạnh cam kết cổ tức bằng tiền mặt 10%, BIC sẽ tiếp tục tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, với tỷ lệ cụ thể căn cứ vào kết quả kinh doanh từng năm. Với kế hoạch này, BIC sẽ trở thành một trong 4 công ty bảo hiểm có vốn điều lệ cao nhất thị trường, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư vào công nghệ và sản phẩm mới.

Củng cố bộ máy lãnh đạo, mở ra giai đoạn phát triển mới

Đại hội đồng cổ đông 2025 cũng đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự góp mặt của các lãnh đạo có chuyên môn cao từ BIDV và Fairfax - đối tác chiến lược nước ngoài.

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Hội đồng Quản trị mới gồm các thành viên có năng lực và kinh nghiệm quốc tế sâu rộng, đại diện cho cổ đông lớn BIDV và Fairfax gồm: Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC; Ông Athappan Gobinath Arvind - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của FairFax Asia Limited; Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Phó Tổng Giám đốc BIC; Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú - Phó Giám đốc Ban Khách hàng Bán lẻ BIDV; Bà Vũ Kim Chi - Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư BIDV; Ông Manjunath Prabhakar Ravindra - Giám đốc Khu vực, Phát triển doanh nghiệp FairFax Asia Limited.

02 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập là Ông Nguyễn Huy Tựa và Ông Đặng Thế Vinh đương nhiệm với nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng Quản trị BIC nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu Ông Trần Hoài An là Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, Ông Athappan Gobinath Arvind là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành mới thống nhất trình Bộ Tài chính chấp thuận Ông Trần Hoài An giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, Bà Đoàn Thị Thu Huyền là Tổng Giám đốc BIC.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội đồng Quản trị mới thể hiện sự kết hợp giữa yếu tố kế thừa và đổi mới, định hướng dẫn dắt BIC bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, sản phẩm bảo hiểm số và quản trị hiện đại.

Đại hội 2025 đã được tổ chức thành công với sự đồng thuận cao từ cổ đông, mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của BIC - một thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ uy tín, tiên phong và luôn đổi mới trên thị trường Việt Nam.