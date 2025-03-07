Chấn chỉnh sai phạm bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng. Ảnh: T.T.D.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, các đoàn thanh tra thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tiến hành thanh tra tại hai công ty bảo hiểm nhân thọ gồm Cathay Việt Nam và Mirae Asset Prévoir. Đây là đợt thanh tra chuyên đề về bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng - ngân hàng.

Hai doanh nghiệp trên tồn tại những sai phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật khi bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng, liên quan đến: triển khai bán sản phẩm, hoạt động đại lý và chi phí cho đại lý bảo hiểm.

Từ kết quả thu được, đoàn thanh tra đã kiến nghị các biện pháp xử lý đối với từng công ty cụ thể.

Về Cathay Việt Nam, cần rà soát, hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ, để triển khai bán bảo hiểm liên kết chung qua tổ chức tín dụng.

Đồng thời tăng giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm. Rà soát các khoản chi phí hoạt động đại lý, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật khác.

Doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh hạch toán các khoản chi phí không phù hợp quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, tuân thủ các quy định về thuế.

Trong khi đó đoàn thanh tra đề nghị Mirae Asset Prévoir phải rà soát, tăng cường công tác quản lý việc triển khai bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Song song đó hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo việc chấp hành pháp luật, các quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ.

Theo cơ quan thanh tra, việc ban hành các quy định liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm phải đảm bảo việc quản lý đại lý được thực hiện chặt chẽ.

Ngăn ngừa, phát hiện sớm và xử lý đối với các hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm, cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm tổ chức, trong việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Đồng thời doanh nghiệp cũng phải rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đại lý bảo hiểm, cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm tổ chức.

Bên cạnh đó phía thanh tra cũng đề nghị công ty bảo hiểm nhân thọ phải rà soát các khoản chi phí hoạt động đại lý, đảm bảo các khoản chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật. Rà soát, điều chỉnh công tác hạch toán, kế toán theo quy định pháp luật.

Khách mua bảo hiểm qua ngân hàng, đóng tiền bảo hiểm một năm rồi bỏ

Bảo hiểm nhân thọ được xem là "quả trứng vàng" của nhiều ngân hàng. Thời gian qua không ít người dân phản ánh về việc bị dồn vào thế phải mua bảo hiểm khi vay vốn, tạo nên sự ức chế lớn.

Theo các kết luận thanh tra hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng được công bố trước đó, tỉ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sau một năm mua qua kênh ngân hàng nằm ở mức rất cao.

Điển hình như trong năm 2022 AIA bán bảo hiểm qua sáu ngân hàng, với doanh số hàng ngàn tỉ đồng, song tỉ lệ hủy/mất hiệu lực năm thứ nhất là 57%.

Vào năm 2023 Bộ Tài chính cũng công khai kết luận thanh tra bốn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn (liên quan đến năm 2021) gồm MB Ageas, BIDV Metlife, Prudential và Sunlife. Qua đó hé lộ tỉ lệ mất hiệu lực hợp đồng trung bình dao động từ 32 - 73%, khách đóng tiền mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng, sau một năm rồi bỏ, không duy trì hợp đồng.