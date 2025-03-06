Cần xử lý Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs vì quảng cáo sai sự thật

Như VietNamNet đã đưa tin, thời gian qua Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs liên tục livestream quảng cáo sai sự thật về thành phần trong hũ yến sào 70ml có tới 30g yến, hay một viên kẹo tương đương một đĩa rau.

Quang Linh Vlogs với quảng cáo 1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trong một phiên livestream bán hũ yến sào ngày 15/12/2024, Hằng Du Mục đã quảng cáo “1 hũ yến 70ml có đến 30g yến tươi”, thậm chí cô còn khẳng định đây là yến tổ A5 chứ không phải yến vụn. Một hộp yến gồm 6 hũ có giá bán 187.000 đồng (khoảng 31.000 đồng/hũ). Thành phần các hũ yến này chỉ gồm yến A5 thượng hạng (loại đắt tiền nhất), nước và đường phèn.

Đáng chú ý, trong phiên livestream, cả Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs khi được người xem thắc mắc, đều khẳng định thông tin quảng cáo là đúng và nhấn mạnh sẵn sàng đền 1.000 lần, nếu đem hũ yến đi kiểm định không ra kết quả đúng như quảng cáo.

Ngay sau khi bị những người trong ngành phản ứng, Hằng Du Mục đã nhận trách nhiệm về sự nhầm lẫn này và gửi lời xin lỗi đến khách hàng cũng như những người làm trong ngành yến sào.

Còn Quang Linh Vlogs đã quảng cáo một sản phẩm kẹo trong nhiều phiên livestream của mình, khẳng định: “1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau” và sản phẩm này dành cho “những người không ăn được rau, nhìn thấy rau là chạy”. Hay "1 hộp như này như 1 bó rau, hay 1 đĩa rau luộc luôn đó. Mỗi ngày mọi người ăn giúp mình 2-3 viên sau bữa ăn là được".

Khi bị cộng đồng mạng lên án vì quảng cáo sai sự thật, Quang Linh Vlogs đã lên tiếng xin lỗi vì gây hiểu nhầm cho khách hàng và cho biết đã sửa trong các phiên livestream sau đó; đồng thời khẳng định không cố tình quảng cáo lố.

Đáng chú ý, cả hai sản phẩm mà Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng bá đều thuộc CER Group (Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt), công ty do chính hai người cùng một số người thân thiết thành lập.

Mặc dù đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs vẫn liên tục bị cộng đồng mạng “réo” tên trong những ngày qua, về hành động quảng cáo sai sự thật của mình; đồng thời đặt ra nghi vấn về chất lượng sản phẩm mà các KOL này đang phân phối. Do đây là dạng thực phẩm chức năng, nên cần cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh các sản phẩm này.

Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long, hành động quảng cáo sai sự thật của Quang Linh Vlogs hay Hằng Du Mục cần được lên án và các cơ quan chức năng liên quan cần phải vào cuộc xử lý.

Ông Long cho biết, hiện luật quảng cáo đã có các quy định và chế tài xử phạt về việc quảng cáo sai sự thật, bên cạnh đó các cơ quan liên quan đến việc quản lý thông tin trên mạng cũng có các quy định rõ về vấn đề này. Do đó, họ cần phải lên tiếng để xử lý.

“Khách hàng chỉ có thể không mua nữa, nhưng việc này đang ngày càng xảy ra quá nhiều và những người quảng cáo sai sự thật thường chỉ lên xin lỗi, một thời gian sau lại ‘tẩy trắng’ và tiếp tục lên livestream bán hàng, lừa dối khách hàng. Cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng hay Hội bảo vệ người tiêu dùng để xử lý nghiêm các trường hợp này”, ông Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh.

Ông Võ Quốc Hưng, Giám đốc tăng trưởng của Tonkin Media, cũng cho rằng trước các sự việc xảy ra ở trên, cần sớm cập nhật vào Luật Quảng cáo các quy định, định nghĩa về các đối tượng như KOL, KOC, Influencer (bao gồm micro, nano, người có lượng follow lớn, chiến thần livestream...).

Cần đưa ra các chế tài thật nặng cho các đối tượng nếu quảng cáo sai sự thật, vi phạm Luật Quảng cáo; quy định rõ đối với các ngành hàng liên quan đến y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng… nếu như chưa sử dụng cũng như chưa được chứng thực từ cơ quan chức năng thìkhông được quảng cáo.

Bên cạnh đó, cần cập nhật các quy định cụ thể về quảng cáo trên môi trường Internet, vì hiện nay còn quá chung chung và chưa theo kịp sự phát triển của môi trường số.

Đồng thời, yêu cầu các nền tảng làm rõ trách nhiệm của mình, do đa phần các quy định về tiêu chuẩn cộng đồng còn khá mơ hồ và người dùng dễ dàng tìm cách “lách” được khi livestream.