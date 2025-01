Cục ATTP cảnh báo việc sử dụng giấy tờ giả mạo quảng cáo thuốc điều trị ung thư

Hình ảnh giả mạo được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo - Ảnh: VFA

Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả mạo để quảng cáo bán sản phẩm THYROID MEDICATION, một loại thuốc được sử dụng trong điều trị ung thư với tên công ty cổ phần Dược Phẩm Á Châu Public Health, có địa chỉ tại khu công nghiệp Tân Tạo, TP.HCM.

Cục An toàn thực phẩm thông báo đã nhận được phản ánh trên mạng xã hội Facebook về việc quảng cáo và bán sản phẩm THYROID MEDICATION kèm theo giấy xác nhận công bố, giấy này được sao chép giả mạo và có thông tin về sản phẩm thuộc nhóm điều trị tuyến giáp.

Thông tin vụ việc đã được Cục An toàn thực phẩm chuyển đến Công an TP.HCM để tiến hành điều tra.

Dựa trên câu trả lời của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Bình, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo rằng giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm THYROID MEDICATION đã được nêu trên là giả mạo.

Trên các trang quảng cáo, sản phẩm này được giới thiệu là nhập khẩu từ Đức và có khả năng điều trị ung thư, u tuyến giáp, u bướu, u xơ tử cung, u nang buồng trứng...

Trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến nghị người tiêu dùng không mua và không sử dụng sản phẩm THYROID MEDICATION với thông tin giả mạo như đã nêu trong giấy xác nhận.

Trong trường hợp phát hiện sản phẩm có thông tin như vậy, người tiêu dùng được yêu cầu thông báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để được xử lý theo quy định.