Hoa Kỳ yêu cầu cảnh báo nguy cơ ung thư trên nhãn rượu

Trong khuyến cáo của mình, ông Murthy đề xuất áp dụng các biện pháp tương tự như chiến dịch chống thuốc lá, bao gồm việc dán nhãn cảnh báo nguy cơ ung thư rõ ràng và dễ nhận biết hơn trên bao bì sản phẩm rượu. Bên cạnh đó, ông kêu gọi đánh giá lại các giới hạn khuyến nghị về mức tiêu thụ rượu dựa trên các nghiên cứu khoa học mới nhất và mở rộng chương trình giáo dục cộng đồng về tác động của rượu đối với sức khỏe.

Theo thông cáo mới nhất từ Văn phòng cơ quan Y tế công cộng Hoa Kỳ, việc uống rượu có liên quan đến ít nhất bảy loại ung thư, bao gồm ung thư vú, trực tràng, thực quản và gan. Điều đáng báo động là nguy cơ gia tăng này có thể xuất hiện ngay cả khi tiêu thụ ở mức thấp, chỉ khoảng một ly mỗi ngày. Những phát hiện này được đánh giá là cơ sở để tiến hành các thay đổi về nhãn mác trên sản phẩm rượu, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về tác hại tiềm ẩn.

"Rượu là nguyên nhân gây ung thư có thể phòng ngừa được, nhưng phần lớn người Mỹ chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro này. Thực tế, mỗi năm tại Hoa Kỳ có khoảng 100.000 ca ung thư và 20.000 ca tử vong do ung thư liên quan đến việc tiêu thụ rượu," ông Murthy nhấn mạnh trong thông cáo báo chí. Con số này cao hơn đáng kể so với số ca tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), việc uống rượu là nguyên nhân gây ung thư có thể phòng ngừa đứng thứ ba tại quốc gia này, chỉ sau thuốc lá và béo phì. Báo cáo cũng cho biết, năm 2020, trên toàn cầu có khoảng 741.300 trường hợp ung thư được xác định có liên quan đến việc tiêu thụ rượu. Trung bình, các ca tử vong do ung thư liên quan đến rượu làm giảm tuổi thọ của nạn nhân khoảng 15 năm.

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp sản xuất rượu như Molson-Coors và Anheuser-Busch đã chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm hơn 1% ngay sau khi cảnh báo của Tổng bác sĩ phẫu thuật được công bố. Điều này cho thấy sự quan ngại của thị trường đối với những thay đổi chính sách tiềm tàng.

Thực tế, theo khảo sát của Gallup công bố vào tháng 8, có tới 72% người trưởng thành tại Hoa Kỳ cho biết họ uống ít nhất một loại đồ uống có cồn mỗi tuần trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2020. Tuy nhiên, chưa đến một nửa trong số họ nhận thức được mối liên hệ giữa việc uống rượu và nguy cơ mắc ung thư. Điều này cho thấy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng là vô cùng cần thiết.

Đáng chú ý, xu hướng tiêu thụ rượu ở người trẻ tuổi tại Mỹ đang có dấu hiệu giảm. Khoảng hai phần ba người trưởng thành từ 18 đến 34 tuổi cho rằng rượu ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, so với tỷ lệ dưới 40% ở nhóm từ 35 tuổi trở lên. Nhiều người trẻ đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế không chứa cồn như đồ uống không cồn hoặc nước giải khát lành mạnh.

"Việc đưa ra các nhãn cảnh báo trên sản phẩm rượu là một bước đi quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng ta cần những biện pháp rõ ràng và quyết liệt để giúp giảm thiểu các ca ung thư có thể phòng ngừa được," ông Murthy nhấn mạnh.

Khuyến cáo mới này có thể mở ra một chương mới trong việc quản lý và kiểm soát đồ uống có cồn tại Hoa Kỳ, đồng thời tạo tiền đề cho các quốc gia khác tham khảo và áp dụng. Sức khỏe cộng đồng cần được đặt lên hàng đầu, và nhận thức đúng đắn về tác động của rượu sẽ giúp giảm thiểu những hậu quả nghiêm trọng do ung thư gây ra.