Nhà mạng Ấn Độ triển khai mã phân loại tin nhắn chống spam

Hiệp hội các nhà khai thác mạng di động Ấn Độ (COAI) thông báo các nhà mạng viễn thông đã triển khai hệ thống hậu tố xuất hiện trước tên người gửi hoặc tiêu đề tin nhắn. Hệ thống này giúp người dùng điện thoại di động phân biệt tin nhắn chính thống và tin nhắn rác.

Ảnh minh họa

COAI đại diện cho các nhà mạng lớn như Reliance Jio, Airtel, Vodafone Idea đã thực hiện quy định mới theo Điều lệ sửa đổi TCCCP ngày 12 tháng 2 năm 2025. Ông SP Kochhar, Tổng giám đốc COAI, cho biết tất cả nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã áp dụng hệ thống hậu tố gồm bốn loại: quảng cáo ('P'), dịch vụ ('S'), giao dịch ('T') và chính phủ ('G').

Việc phân loại này tăng cường minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng. Người đăng ký có thể dễ dàng nhận biết tính chất của tin nhắn đến, giảm spam, củng cố tuân thủ quy định và tăng niềm tin cũng như sự tiện lợi cho người dùng.

Ông Kochhar giải thích người dùng có thể nhận biết và phân biệt tin nhắn quảng cáo, dịch vụ, giao dịch và chính phủ chỉ trong một cái nhìn. Việc đánh dấu rõ ràng tin nhắn quảng cáo ('P') giúp người đăng ký tránh được các thông tin tiếp thị không mong muốn, giảm hiệu quả tin nhắn rác.

Khách hàng cũng dễ dàng nhận ra tin nhắn giao dịch ('T') và dịch vụ ('S') chính thống, giảm khả năng lừa đảo hoặc lừa gạt. Theo Global Times, xu hướng này phản ánh nỗ lực của các nước châu Á trong việc tăng cường kiểm soát tin nhắn rác và bảo vệ người tiêu dùng.

Tuy nhiên, ông Kochhar bày tỏ lo lắng khi những kẻ gửi spam và lừa đảo tiếp tục sử dụng các ứng dụng nhắn tin mà chưa được quản lý chặt chẽ. Ông nhấn mạnh mối quan ngại vẫn tồn tại về việc sử dụng dịch vụ truyền thông OTT cho hoạt động tăng spam và tin nhắn lừa đảo.

Thành công của bất kỳ khung đồng ý nào hoặc biện pháp giảm thiểu spam sẽ chưa hoàn chỉnh nếu các phần lớn của hệ sinh thái truyền thông vẫn không được quản lý. Kẻ xấu ngày càng khai thác lỗ hổng quy định này với tỷ lệ ngày càng tăng các vụ lừa đảo và quảng cáo không mong muốn xuất phát từ ứng dụng OTT.

Việc không quản lý các ứng dụng OTT tạo ra sân chơi không công bằng giữa các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ truyền thông OTT. Điều này làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, khả năng truy vết và an ninh quốc gia.

COAI khẳng định việc lấp đầy lỗ hổng này thông qua khung quản lý đồng ý thống nhất đưa tất cả nền tảng, bao gồm OTT, vào tầm kiểm soát có tính quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo tính nhất quán trong toàn hệ sinh thái. Tổ chức này kêu gọi cần có quy định chặt chẽ hơn đối với các ứng dụng nhắn tin trực tuyến nhằm tạo ra môi trường truyền thông an toàn và đáng tin cậy cho người dùng.