National Australia Bank (NAB)

National Australia Bank (NAB), một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Australia tại Việt Nam vừa chính thức khai trương văn phòng đổi mới sáng tạo mới tại Hà Nội. Đây là trung tâm công nghệ thứ hai của NAB tại Việt Nam, khẳng định cam kết lâu dài của ngân hàng trong lĩnh vực sáng tạo, công nghệ và phát triển nhân tài, cũng như mang đến trải nghiệm số hóa tốt nhất cho khách hàng.NAB Innovation Centre Vietnam được thành lập vào năm 2019, với 2 văn phòng đặt tại Hà Nội và TP.HCM. Văn phòng mới của NAB Innovation Centre Vietnam tại Hà Nội có tổng diện tích 2.500 m2 đặt tại tòa nhà văn phòng hạng A - The Capital Place, là nơi làm việc của các kỹ sư công nghệ phát triển phần mềm, thiết kế số, khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu...

Bà Trần Minh Hạnh, Tổng giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam

Chia sẻ nhân dịp này, bà Trần Minh Hạnh, Tổng giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam, cho biết: “Đội ngũ thiết kế quốc tế luôn chú trọng cao nhất đến tiện ích và không gian làm việc đẳng cấp cho các nhân viên làm việc tại văn phòng, khẳng định vị thế của NAB về môi trường làm việc tốt nhất trên toàn cầu”.

“Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia công nghê xuất sắc không ngừng tăng cao trên thế giới, và những người tài năng luôn tìm kiếm môi trường làm việc xứng tầm. Đó là lý do, các văn phòng của NAB Innovation Centre Vietnam không chỉ là nơi làm việc, mà thúc đẩy sáng tạo và nuôi dưỡng tinh thần hợp tác hướng đến khách hàng làm trung tâm trong công việc hàng ngày.” Bà Trần Minh Hạnh cho biết thêm.

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

Khơi nguồn cảm hứng từ hình tượng “Rồng thiêng – Thăng Long”, không gian làm việc mới tại Hà Nội của NAB Innovation Centre Vietnam thể hiện sự kết hợp đặc sắc giữa văn hóa truyền thống và kiến trúc đương đại thế giới. Nổi bật là bức tranh tường tinh xảo được ghép từ 100.000 mảnh gốm sứ đa sắc màu do các nghệ nhân Việt thực hiện. Những mảng xanh tiểu cảnh và các góc trang trí ấn tượng tô điểm thêm cho không gian hiện đại tại văn phòng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird, đánh giá cao sự hiện diện và hiệu quả đầu tư của NAB tại khu vực.

Đại sứ Bird cho biết: “Australia đang tích cực thúc đẩy đầu tư giữa hai nước, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn của Việt Nam trong việc phát triển một nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ. Đà tăng trưởng mạnh mẽ của NAB tại Việt Nam đã thể hiện sự gắn kết quan hệ kinh tế song phương, trong khuôn khổ Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Australia."

Cùng với sự chuyển đổi không ngừng của công nghệ, các nhân viên tại NAB Innovation Centre Vietnam liên tục được tham gia các chương trình đào tạo toàn cầu cùng Tech Academy của NAB, với kiến thức về điện toán đám mây, phát triển phần mềm, GenAI... NAB Vietnam luôn cam kết đẩy mạnh môi trường làm việc đa dạng và cân bằng giới, với tỉ lệ nữ giới chiếm 50% vị trí lãnh đạo cấp cao, và chiếm 31% tổng số lượng nhân sự, cao gấp đôi mức trung bình của ngành.