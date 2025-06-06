Ba siêu xu hướng định hình xã hội và công nghệ

Lời tòa soạn: Công nghệ ngày nay đứng trước bước ngoặt lịch sử khi ba làn sóng đổi mới lớn cùng hội tụ: truyền thông 6G, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững. Những xu hướng này vượt xa khái niệm tiến bộ thông thường mà trở thành động lực chuyển đổi căn bản cách thức chúng ta sống và làm việc. Marie Hattar từ Keysight Technologies đưa ra góc nhìn sâu sắc về tương lai mà trong đó 6G sẽ kết nối liền mạch thế giới số và vật lý vào năm 2030. Công nghệ này hứa hẹn biến những trải nghiệm khoa học viễn tưởng thành hiện thực, từ y học cá nhân hóa đến các cuộc họp ảo chân thực như gặp mặt trực tiếp.

Ngày nay, công nghệ đang không chỉ tiến hóa mà còn tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và kết nối. Khi con người dần bước sang thập kỷ mới, ba siêu xu hướng đang nổi lên rõ rệt: công nghệ truyền thông tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) và tính bền vững.

Những siêu xu hướng này không chỉ tái định hình các nghành công nghiệp; chúng còn là những động lực xã hội có khả năng làm thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh. Những quyết định mà chúng ta đưa ra hôm nay có thể sẽ thay đổi tương lai trở nên kết nối hơn, thông minh hơn và vững vàng hơn.

Vậy thách thức trước mắt là gì? Chúng ta sẽ không chỉ thích nghi, mà phải dẫn đầu với mục tiêu rõ ràng. Bởi tiến bộ không tự nhiên xảy ra; nó cần được kiến tạo có chủ đích.

Công nghệ truyền thông tiên tiến - Kiến tạo tương lai

Sự phát triển của công nghệ truyền thông đang chuyển đổi cách chúng ta kết nối và tương tác. Tại Keysight, chúng tôi tiên phong hỗ trợ phát triển các công nghệ truyền thông thế hệ tiếp theo, với các giải pháp hỗ trợ nghiên cứu 6G bằng cách cung cấp các công cụ mô phỏng và nền tảng thử nghiệm tân tiến, giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và xác thực các đổi mới không dây.

Dự kiến vào năm 2030, 6G sẽ cách mạng hóa lĩnh vực truyền thông toàn cầu, tích hợp thế giới số, vật lý và con người một cách liền mạch thông qua việc mở rộng khả năng truy cập từ mạng không gian phi mặt đất, đến cảm biến tiên tiến giúp giám sát thời gian thực và tương tác thích ứng, cũng như bản sao số mô phỏng ảo cho hệ thống vật lý nhằm tối ưu hóa.

Keysight đang khai phá tiềm năng của công nghệ 6G bằng cách hợp tác với các nhà lãnh đạo ngành để phát triển và thử nghiệm các công nghệ mới nổi. Hãy cùng xem cách Keysight và Đại học Northeastern đang đặt nền tảng kỹ thuật cho 6G như thế nào.

Trong khi Keysight cung cấp các giải pháp chuẩn 6G hỗ trợ tạo dạng sóng, mô phỏng kênh và thử nghiệm qua mạng không dây, đảm bảo kết nối đáng tin cậy và hiệu quả, thì sức mạnh thực sự của 6G nằm ở các ứng dụng của nó trong thập kỷ tới.

Hãy tưởng tượng những trải nghiệm số có thể tự động điều chỉnh theo ngữ cảnh của bạn trong thời gian thực. Hãy hình dung các cảm biến đeo được cho phép các cuộc họp ảo trở nên chân thực như gặp mặt trực tiếp.

Trong lĩnh vực chăm sóc y tế, các nút thiết bị siêu nhỏ tích hợp 6G có thể mở ra một kỷ nguyên y học cá nhân hóa. Ví dụ, một bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng cảm biến dưới da để theo dõi lượng đường huyết liên tục và tự động điều chỉnh insulin theo thời gian thực.

Những đổi mới này đang thu hẹp khoảng cách giữa thế giới số và thế giới vật lý, chuyển đổi cách chúng ta sống, làm việc và đổi mới.

AI - nhân tố đột phá trong thời đại ngày nay

Marie Hattar, Giám đốc Tiếp thị, Keysight Technologies

Khi AI tiếp tục tái định hình các ngành công nghiệp và mở rộng giới hạn của những điều khả thi, điều quan trọng là phải đảm bảo các đổi mới này được phát triển một cách đáng tin cậy và có đạo đức. Các công cụ phân tích và học máy dựa trên AI của Keysight đang nâng cao độ chính xác của kết quả kiểm thử và cải thiện hiệu suất trong quy trình kiểm thử tự động.

AI đã được nghiên cứu từ những năm 1950. Từ những dự án sơ khai ban đầu như chuột robot Theseus, đến bước ngoặt với ChatGPT vào năm 2020, ngày nay chúng ta đang chứng kiến AI tái định hình mọi thứ từ công việc, giáo dục cho đến y học.

Dự báo đến năm 2030, thị trường AI toàn cầu sẽ vượt 1.800 tỷ USD, thúc đẩy các chuyển đổi trong nhiều lĩnh vực như:

Giáo dục: Phân tích thời gian thực giúp xây dựng chiến lược học tập cá nhân hóa cho từng học sinh, dựa trên nhu cầu và phong cách học riêng biệt.

Bền vững: Các thuật toán tiên tiến có thể khai thác dữ liệu quá khứ, tình trạng hiện tại và dữ liệu theo thời gian thực để hỗ trợ bảo trì dự đoán, quản lý lưới điện thông minh và dự báo năng lượng tái tạo.

Khám phá dược liệu: Phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian ngắn có thể mang lại những đột phá nhanh hơn trong y học.

Tuy nhiên, đi cùng với sức mạnh là những rủi ro từ thiên vị dữ liệu, thay thế việc làm, đến quyền riêng tư và nguy cơ bị lạm dụng.

Chiến lược AI của Keysight đặt trọng tâm vào yếu tố đổi mới có đạo đức, đảm bảo các cải tiến mới nhất vừa có tác động tích cực vừa có trách nhiệm. Xem video sau để khám phá cách Keysight ứng dụng AI trong các trung tâm dữ liệu.

Nếu chúng ta muốn AI trở thành lực lượng thúc đẩy cho một tương lai tốt đẹp, chúng ta cần xây dựng nó theo hướng đó. Tức, với thiết kế có đạo đức, tính minh bạch và quản trị có trách nhiệm để công nghệ nâng tầm cuộc sống con người thay vì chỉ tạo ra lợi nhuận.

Phát triển bền vững - Sáng tạo có chủ đích

Trong một thế giới ngày càng chú trọng đến tính bền vững, công nghệ cần phát triển một cách có trách nhiệm. Tại Keysight, chúng tôi tin rằng đổi mới và bền vững phải song hành cùng nhau.

Khi chúng ta thúc đẩy công nghệ ngày một tiên tiến hơn, chúng ta cần tự hỏi: Liệu chúng ta có đang xây dựng một tương lai bền vững?

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), lượng tiêu thụ năng lượng toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục, tăng 2% chỉ trong một năm, tương đương với việc đưa thêm 12 nhà máy điện hạt nhân lớn vào hoạt động. Xu hướng tăng trưởng này là không bền vững.

Những thách thức chính trong phát triển bền vững bao gồm giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo nguồn cung năng lượng dài hạn, khai thác tài nguyên một cách có trách nhiệm và giảm tổng mức tiêu thụ năng lượng.

Đổi mới sáng tạo có thể giải quyết những thách thức này. Điều đó có thể bao gồm:

Lưới điện và Quản lý Năng lượng Thông minh: cho phép giao tiếp thời gian thực giữa nhà cung cấp năng lượng và người tiêu dùng để tối ưu hóa việc sử dụng, giảm lãng phí và tích hợp hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Tự động hóa: Nâng cao hiệu suất, tiết kiệm chi phí và tích hợp liền mạch năng lượng tái tạo vào hệ thống trong khi vẫn cải thiện công tác bảo trì và quản lý lưới điện.

Điện hóa Giao thông: Mở rộng ra ngoài ô tô điện, bao gồm cả xe buýt, tàu hỏa, tàu thủy và thậm chí cả máy bay.

Tiên phong có chủ đích

6G có thể tái định nghĩa kết nối, AI có thể mở ra những cấp độ trí tuệ mới, và phát triển bền vững có thể bảo vệ tương lai của hành tinh chúng ta, nhưng chỉ khi những tiến bộ này được định hướng bởi mục tiêu rõ ràng.

Tại Keysight, chúng tôi cam kết thúc đẩy đổi mới trong những lĩnh vực then chốt này. Từ việc tiên phong các giải pháp truyền thông thế hệ tiếp theo,cho đến nâng cao hiệu quả kiểm thử bằng AI và thúc đẩy các thực hành phát triển bền vững, chúng tôi đang hợp tác cùng các nhà lãnh đạo trong ngành để kiến tạo một tương lai kết nối, thông minh và bền vững.