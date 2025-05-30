Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 912/QĐ-BKHCN về Kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2025-2030. Quyết định này khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu chuyển đổi số khu vực.

Thực trạng mạng 5G tại Việt Nam

Tính đến đầu tháng 5/2025, ba nhà mạng lớn đã lắp đặt 11.591 trạm thu phát sóng 5G trên toàn quốc. Con số này tương đương 7,72% so với số lượng trạm 4G hiện có. Khoảng 26% dân số Việt Nam đã có thể tiếp cận dịch vụ mạng thế hệ thứ năm này.

Ba nhà mạng lớn tại Việt Nam chính thức thương mại hóa 5G

Viettel đi đầu trong cuộc đua 5G khi khai trương dịch vụ vào tháng 10/2024, tiếp theo là VNPT vào tháng 12/2024 và MobiFone vào tháng 3/2025.

Viettel sở hữu các băng tần "có lợi thế nhất" là B1 (từ 2.500 đến 2.600 MHz) và băng tần B2-B2' (từ 713 đến 723 MHz và từ 768 đến 778 MHz) thuộc dải 700 MHz dành cho mạng 5G. VNPT và MobiFone lần lượt điều hành băng tần C2 (từ 3.700 đến 3.800 MHz) và C3 (từ 3.800 đến 3.900 MHz).

Mạng 4G Việt Nam hiện đã phủ sóng 99,8% dân số với 99,3% thôn bản có kết nối băng rộng di động. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh đạt 90,5%, tạo nền tảng thuận lợi cho việc chuyển đổi sang 5G.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã vạch ra lộ trình chi tiết cho việc mở rộng mạng 5G trong những tháng cuối năm 2025. Tỷ lệ trạm 5G so với 4G sẽ tăng từ 10,3% vào tháng 5 lên 14,9% vào tháng 9, tiếp tục leo lên 24,9% vào tháng 10 và 43,7% vào tháng 11. Đến tháng 12/2025, con số này dự kiến đạt 57,5%, vượt mục tiêu 50% đã đề ra.

Việc tăng tốc lắp đặt trạm 5G vào cuối năm phù hợp với quy trình thực tế. Các nhà mạng cho biết thủ tục đấu thầu thiết bị kéo dài ba tháng, sau đó cần thêm 2-3 tháng để lắp đặt và vận hành.

Bên cạnh mở rộng vùng phủ sóng, Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp đôi tốc độ tải xuống trung bình của mạng di động so với năm 2024. Hiện tại, tốc độ truy cập băng rộng di động đạt 150,43 Mbps theo đánh giá của Speedtest.

Việt Nam sẽ thử nghiệm 6G năm 2030

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 100% người dân truy cập cáp quang với tốc độ 1Gb/s trở lên. Mạng 5G sẽ phủ sóng 99% dân số, đồng thời Việt Nam sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng 6G.

Hệ thống cáp quang biển cũng mở rộng mạnh mẽ với 9 tuyến cáp mới, nâng tổng dung lượng thiết kế lên tối thiểu 350 Tbps. Việt Nam sẽ hoàn thành và vận hành thêm tối thiểu 2 tuyến cáp quang biển do nước ta làm chủ.

Về hạ tầng dữ liệu, sẽ hình thành thêm 11 trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh. Trong đó, ít nhất 5 trung tâm đạt chuẩn hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tổng công suất điện thiết kế của các trung tâm dữ liệu toàn quốc sẽ đạt tối thiểu 788 MW.

Kế hoạch cho thấy, hạ tầng số Việt Nam bao gồm bốn thành phần chính: hạ tầng viễn thông và Internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý số, và hạ tầng tiện ích số cùng công nghệ số dưới dạng dịch vụ.

Việt Nam phát triển hạ tầng số theo nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí" thông qua cơ chế hợp tác công tư. Nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc định hướng và đầu tư.

Kế hoạch đặc biệt chú trọng hình thành các doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước quy mô lớn. Các doanh nghiệp này sẽ dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ ngày 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao các bộ ngành phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Ưu tiên tập trung vào vệ tinh viễn thông, trục viễn thông quốc gia, mở rộng vùng phủ sóng 5G và đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia vào hoạt động.

Cục Viễn thông sẽ theo dõi, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng năm tình hình triển khai kế hoạch. Các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng số riêng phù hợp với điều kiện địa phương.

Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi Internet sang IPv6, khẳng định vị thế trong cộng đồng quốc tế về công nghệ thông tin.

Với lộ trình rõ ràng và sự quyết tâm từ cấp cao nhất, Việt Nam đang tiến bước vững chắc trên con đường trở thành quốc gia số. Mạng 5G được đánh giá là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời đại số.