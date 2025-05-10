Chuyển động số
Đà Nẵng 'bỏ xa' Hà Nội về tốc độ mạng 5G

Công Trí

Công Trí

17:37 | 10/05/2025
Tháng 4/2025, Đà Nẵng tiếp tục “bỏ xa” Hà Nội với tốc độ mạng 5G lên đến 393,84 Mbps, gấp hơn 2,5 lần so với mức 156,73 Mbps của thủ đô. Dữ liệu từ i-Speed (VNNIC) cho thấy sự chênh lệch đáng kể về hạ tầng và nhu cầu đầu tư, đặt ra thách thức cho các nhà mạng trong việc nâng cấp và tối ưu kết nối 5G tại Hà Nội.
Đà Nẵng 'bỏ xa' Hà Nội về tốc độ mạng 5G
Thống kê của VNNIC về tốc độ mạng 5G tại một số tỉnh thành phố tháng 4/2025. Ảnh chụp màn hình

Tháng 4/2025, mạng 5G tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tải xuống trung bình đạt gần 355 Mbps và tốc độ tải lên đạt khoảng 95 Mbps, đây là mức cao nhất kể từ khi thương mại hóa mạng 5G. Con số này nối tiếp đà đi lên mạnh mẽ của tháng 3/2025, khi tốc độ download toàn quốc đạt 247,78 Mbps và upload 58,15 Mbps, theo dữ liệu của nền tảng i-Speed (VNNIC).

Trong bức tranh chung, Đà Nẵng vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng kết nối 5G với tốc độ tải xuống đạt 393,84 Mbps, dù có giảm nhẹ so với 408,58 Mbps của tháng 3. Thành phố này tiếp tục cho thấy lợi thế từ hạ tầng phủ sóng dày đặc và chiến lược đầu tư đồng bộ, giúp người dùng trải nghiệm mượt mà các dịch vụ 5G cung cấp.

Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội chỉ đạt 156,73 Mbps, thấp nhất trong nhóm “Big 5”. Khoảng cách giữa Đà Nẵng và Hà Nội lên tới hơn 237 Mbps, cho thấy sự chênh lệch rất lớn về chất lượng kết nối 5G giữa hai thành phố.

Để thu hẹp khoảng cách với các thành phố dẫn đầu, các nhà mạng như Viettel, VNPT và MobiFone cần ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp hạ tầng và chính sách đầu tư tại Hà Nội. Giải pháp có thể là lắp đặt thêm trạm thu phát sóng 5G ở cả khu vực nội đô và vùng ven sẽ giúp tăng mật độ phủ sóng, giảm tải cho các trạm hiện hữu.

Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ lần lượt đứng thứ hai và ba với mức khoảng 293 Mbps và 271 Mbps, phản ánh nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hải Phòng với tốc độ 246,03 Mbps cho thấy đã tương xứng với vị thế cảng biển lớn nhưng vẫn còn dư địa để cạnh tranh với các thành phố khác.

Việc minh bạch dữ liệu tốc độ 5G sẽ giúp người dùng có thêm cơ sở để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà mạng cung cấp dịch vụ 5G tại Việt Nam.

Nhìn chung, tốc độ 5G tại Việt Nam đang trên đà tăng, trở thành hạ tầng then chốt cho chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng đều về chất lượng trên toàn quốc, các nhà mạng và cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp chặt chẽ trong việc cấp phép thêm băng tần 5G, đẩy nhanh triển khai trạm phát 5G SA và công bố minh bạch số liệu. Chỉ khi đó, 5G mới thực sự trở thành động lực cho đô thị thông minh, giáo dục trực tuyến và y tế từ xa ở mọi miền đất nước.

tốc độ 5G 5G Việt Nam Đà Nẵng 5G Hà Nội 5G Viettel 5G VNPT 5G MobiFone 5G Cần Thơ 5G Hải Phòng 5G. chất lượng kết nối 5G

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Đổi mới sáng tạo
Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm nay (ATC 2025) được tổ chức tại Hà Nội có nhiều điểm mới khi phiên thảo luận đặc biệt về công nghệ 6G thu hút tới 47 bài nghiên cứu, Ban tổ chức chấp nhận 22 bài trình bày. Tại hội nghị ATC 2025, lần đầu tiên Ban tổ chức trao giải thưởng cho các phản biện xuất sắc, nhằm khuyến khích cộng đồng khoa học tham gia tích cực hơn vào các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những trụ cột để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Việt Nam

Việt Nam 'mở khóa' phổ tần: Ưu tiên 'sóng vàng' cho phát triển kinh tế, xã hội

Chính sách số
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg ngày 3/10/2025 về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia chính thức “mở đường” cho ngành viễn thông Việt Nam bứt tốc, hòa nhịp cùng xu hướng phát triển công nghệ toàn cầu.
Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viễn thông - Internet
Viettel hợp tác Ciena triển khai nền tảng quang 6500 với WL5e 800G, đẩy công suất backbone từ 4 Tb/s lên 25,2 Tb/s, thử nghiệm thành công WL6e đạt 1,6 Tb/s.
Hà Nội khởi công xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh, tổng vốn gần 750 tỷ đồng

Hà Nội khởi công xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh, tổng vốn gần 750 tỷ đồng

Hạ tầng thông minh
UBND TP. Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên), với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 26 tháng thi công.
5G Việt Nam: Bứt phá hạ tầng, hướng tới phủ sóng 90% dân số

5G Việt Nam: Bứt phá hạ tầng, hướng tới phủ sóng 90% dân số

Hạ tầng thông minh
Mạng 5G trong nước bước vào giai đoạn mở rộng quyết liệt với mục tiêu đạt 68.457 trạm vào cuối năm 2025, hướng tới phủ sóng gần 90% dân số. Tuy nhiên, năng lực triển khai còn hạn chế của các nhà mạng lớn, vấn đề khớp nối hạ tầng cũng như rào cản từ thiết bị đầu cuối đang ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm người dùng.
