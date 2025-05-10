Đà Nẵng 'bỏ xa' Hà Nội về tốc độ mạng 5G

Thống kê của VNNIC về tốc độ mạng 5G tại một số tỉnh thành phố tháng 4/2025. Ảnh chụp màn hình

Tháng 4/2025, mạng 5G tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tải xuống trung bình đạt gần 355 Mbps và tốc độ tải lên đạt khoảng 95 Mbps, đây là mức cao nhất kể từ khi thương mại hóa mạng 5G. Con số này nối tiếp đà đi lên mạnh mẽ của tháng 3/2025, khi tốc độ download toàn quốc đạt 247,78 Mbps và upload 58,15 Mbps, theo dữ liệu của nền tảng i-Speed (VNNIC).

Trong bức tranh chung, Đà Nẵng vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng kết nối 5G với tốc độ tải xuống đạt 393,84 Mbps, dù có giảm nhẹ so với 408,58 Mbps của tháng 3. Thành phố này tiếp tục cho thấy lợi thế từ hạ tầng phủ sóng dày đặc và chiến lược đầu tư đồng bộ, giúp người dùng trải nghiệm mượt mà các dịch vụ 5G cung cấp.

Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội chỉ đạt 156,73 Mbps, thấp nhất trong nhóm “Big 5”. Khoảng cách giữa Đà Nẵng và Hà Nội lên tới hơn 237 Mbps, cho thấy sự chênh lệch rất lớn về chất lượng kết nối 5G giữa hai thành phố.

Ba nhà mạng lớn tại Việt Nam chính thức thương mại hóa 5G

Để thu hẹp khoảng cách với các thành phố dẫn đầu, các nhà mạng như Viettel, VNPT và MobiFone cần ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp hạ tầng và chính sách đầu tư tại Hà Nội. Giải pháp có thể là lắp đặt thêm trạm thu phát sóng 5G ở cả khu vực nội đô và vùng ven sẽ giúp tăng mật độ phủ sóng, giảm tải cho các trạm hiện hữu.

Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ lần lượt đứng thứ hai và ba với mức khoảng 293 Mbps và 271 Mbps, phản ánh nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hải Phòng với tốc độ 246,03 Mbps cho thấy đã tương xứng với vị thế cảng biển lớn nhưng vẫn còn dư địa để cạnh tranh với các thành phố khác.

Việc minh bạch dữ liệu tốc độ 5G sẽ giúp người dùng có thêm cơ sở để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà mạng cung cấp dịch vụ 5G tại Việt Nam.

Nhìn chung, tốc độ 5G tại Việt Nam đang trên đà tăng, trở thành hạ tầng then chốt cho chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng đều về chất lượng trên toàn quốc, các nhà mạng và cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp chặt chẽ trong việc cấp phép thêm băng tần 5G, đẩy nhanh triển khai trạm phát 5G SA và công bố minh bạch số liệu. Chỉ khi đó, 5G mới thực sự trở thành động lực cho đô thị thông minh, giáo dục trực tuyến và y tế từ xa ở mọi miền đất nước.