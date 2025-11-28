Doanh nghiệp số
MoMo và hành trình 15 năm đáng tự hào

Hồng Nhung

Hồng Nhung

13:13 | 28/11/2025
Có thể nói, xuyên suốt hành trình ấy là sự kiên định của đội ngũ lãnh đạo trong việc lựa chọn: xây dựng công nghệ do người Việt làm chủ và phát triển các dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.
Khởi đầu bằng dịch vụ chuyển tiền qua tin nhắn SMS vào năm 2010, MoMo đến nay đã phát triển thành hệ sinh thái tài chính số phục vụ hơn 30 triệu người dùng, vận hành hàng trăm mô hình AI mỗi giây và đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính hằng ngày: từ thanh toán, mua sắm, giáo dục, y tế đến các dịch vụ công trực tuyến. Sự phát triển này cho thấy MoMo đang trở thành một thành phần quan trọng của hạ tầng tài chính số Việt Nam, đóng góp vào các ưu tiên quốc gia về tài chính toàn diện và chuyển đổi số.

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, ông Nguyễn Mạnh Tường - Đồng sáng lập, Đồng Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, cho biết: “Trong 15 năm qua, MoMo luôn kiên định hướng tới một tương lai nơi mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính dễ dàng hơn để vươn lên và làm chủ cuộc sống với sự hỗ trợ của công nghệ. Mỗi bước đi - từ thanh toán, tín dụng nhỏ, bảo hiểm đến dịch vụ công - đều xuất phát từ những nhu cầu rất thực của người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi tiếp cận các bài toán này bằng cách tập trung vào năng lực nền tảng và hợp tác chặt chẽ với ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý để hệ thống tài chính số ngày càng an toàn, minh bạch và dễ tiếp cận. Trong giai đoạn mới, MoMo sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ lõi và AI, mở rộng các dịch vụ tài chính thiết yếu và đóng góp nhiều hơn cho tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia”.

Trong hành trình 15 năm đó, MoMo đã 3 lần chuyển đổi mạnh mẽ.

MoMo và hành trình 15 năm đáng tự hào
Giai đoạn 2010-2014

Giai đoạn 2010-2014: ngay từ năm 2010, MoMo đã đặt mục tiêu đưa thanh toán và chuyển tiền lên điện thoại khi phần lớn người dùng vẫn dùng máy phổ thông (feature phone). MoMo triển khai ví qua SMS trên mạng Vinaphone và phối hợp Vietcombank - Vinaphone vận hành dịch vụ chuyển tiền tại quầy cho lao động di cư. Tuy nhiên, mô hình dựa trên SIM khó mở rộng và chưa đáp ứng nhu cầu an toàn, tin cậy của người dùng.

Năm 2013, MoMo chuyển hướng sang ứng dụng di động, phát triển ví trên hệ điều hành Android và iOS trong bối cảnh thị trường còn tập trung vào web và PC. Khi smartphone phổ cập và ngân hàng đẩy mạnh số hóa, MoMo chính thức dịch chuyển sang mô hình ứng dụng và tái xây dựng nền tảng kỹ thuật - bước ngoặt mở ra giai đoạn “mobile-first” và đặt nền móng cho hệ sinh thái tài chính số sau này.

MoMo và hành trình 15 năm đáng tự hào
Giai đoạn 2014-2019

Giai đoạn 2014-2019 được xem là giai đoạn Nâng chuẩn vận hành - kết nối quốc tế: Giai đoạn này chứng kiến yêu cầu vận hành của thanh toán số tăng nhanh về bảo mật, tốc độ và ổn định. Để xây dựng sản phẩm phù hợp với người Việt, MoMo chọn tự phát triển toàn bộ nền tảng thay vì mua giải pháp nước ngoài, qua đó làm chủ công nghệ, đào tạo kỹ sư theo chuẩn quốc tế và trở thành ví điện tử đầu tiên đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS Level 1.

Trên nền tảng tự chủ này, MoMo tiếp tục chuẩn hóa vận hành, triển khai QR tĩnh - động, tối ưu ứng dụng và mở rộng kết nối ngân hàng. Năng lực kỹ thuật do đội ngũ Việt Nam phát triển giúp MoMo trở thành đối tác thanh toán tại Việt Nam cho Uber, Google và Apple, mở ra khả năng thanh toán dịch vụ số bằng ví điện tử thay vì chỉ thẻ tín dụng.

Trong giai đoạn này, MoMo cũng nhận vốn đầu tư từ Standard Chartered Private Equity, Goldman Sachs và Warburg Pincus, tạo nền tảng tài chính - kỹ thuật vững chắc cho bước tăng trưởng tiếp theo.

MoMo và hành trình 15 năm đáng tự hào
Từ 2020 đến nay

giai đoạn 3 là từ 2020 đến nay, đây được xem là giai đoạn hình thành Hệ sinh thái tài chính số ứng dụng AI: kể từ năm 2020, nhu cầu giao dịch số và quản lý tài chính cá nhân tăng mạnh, đòi hỏi các nền tảng không chỉ xử lý thanh toán mà phải hỗ trợ tài chính toàn diện. MoMo tập trung nâng năng lực vận hành, tăng tốc độ xử lý và củng cố an toàn hệ thống trên nền tảng công nghệ do kỹ sư Việt Nam phát triển, đồng thời hoàn thiện mô hình dữ liệu và ứng dụng AI trong kiểm soát rủi ro và dịch vụ.

Song song với đó, MoMo phối hợp với ngân hàng và tổ chức tín dụng để mở rộng các giải pháp tài chính thiết yếu như Ví Trả Sau, khoản vay nhỏ, bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư và dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục, y tế và hành chính. MoMo cũng tăng cường phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các công ty thành viên, bao gồm: iPOS.vn, Nhanh.vn và Chứng khoán CV (CVS), qua đó hình thành hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ hơn 500.000 tiểu thương.

Việc tích hợp liền mạch các dịch vụ này trên một ứng dụng giúp người dùng quản lý nhu cầu tài chính hằng ngày một cách đơn giản, an toàn và minh bạch.

MoMo và hành trình 15 năm đáng tự hào
Ở thời điểm hiện tại, AI đang là nền tảng cốt lõi cho giai đoạn phát triển mới

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, AI đang là nền tảng cốt lõi cho giai đoạn phát triển mới. Với hơn 1.000 kỹ sư công nghệ, trong đó hơn 200 chuyên gia AI & dữ liệu đang phát triển và vận hành hàng trăm mô hình phục vụ nhiều nghiệp vụ khác nhau: từ chấm điểm tín dụng, cá nhân hóa trải nghiệm đến hỗ trợ khách hàng và phát hiện gian lận theo thời gian thực. Trung bình mỗi giao dịch trên MoMo được xử lý qua 6-7 mô hình AI song song, bảo đảm tốc độ, độ chính xác và an toàn ở quy mô hàng chục triệu người dùng.

Các AI được xem là trụ cột của nền tảng MoMo hiện nay như:

AI Credit Scoring: Phân tích hành vi và lịch sử giao dịch, bổ sung nguồn dữ liệu tham chiếu giúp ngân hàng và tổ chức tín dụng đánh giá năng lực tài chính của người dùng, đặc biệt nhóm chưa có lịch sử tín dụng.

AI Fraud Detection: Phát hiện bất thường theo thời gian thực bằng mô hình học máy, giúp giảm hơn 30% gian lận.

AI Personalization: Tối ưu trải nghiệm ở mọi điểm chạm từ gợi ý dịch vụ, ưu đãi, nội dung đến điều hướng và khuyến nghị tài chính. Và với trợ lý AI Moni phân tích chi tiêu theo thời gian thực, người dùng nhận được các gợi ý tiết kiệm cùng hỗ trợ thanh toán hóa đơn được cá nhân hóa hơn.

AI Customer Care: Chatbot 24/7 xử lý lượng lớn yêu cầu, mang lại hỗ trợ tức thì.

MoMo và hành trình 15 năm đáng tự hào
Trong giai đoạn 2024 - 2025, MoMo phối hợp với VNeID để tích hợp xác thực điện tử và thanh toán trực tiếp ngay trong ứng dụng định danh quốc gia

MoMo đồng thời duy trì chuẩn an toàn cao nhất (PCI DSS Level 1, ISO 27001:2022, ISO 27701:2019, Dynamic Liveness eKYC). Sự kết hợp giữa AI và hệ sinh thái đa dịch vụ đưa MoMo từ ứng dụng thanh toán trở thành nền tảng tài chính số toàn diện vận hành theo thời gian thực.

Là một trong những nền tảng thanh toán quan trọng của hạ tầng dịch vụ công trực tuyến, MoMo hiện đang hỗ trợ hơn 90% dịch vụ hành chính công trên toàn quốc. Trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, MoMo chiếm khoảng 25% tổng giao dịch không dùng tiền mặt, đồng thời dẫn đầu trong nhiều nhóm dịch vụ như hơn 50% tổng lượt thanh toán lệ phí xét tuyển đại học - cao đẳng. Hệ thống của MoMo cũng đang được triển khai rộng rãi tại gần 9.000 cơ sở giáo dục, hơn 200 bệnh viện, và các dịch vụ thuế, phí, lệ phí tại 34 tỉnh/thành phố.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, MoMo phối hợp với VNeID để tích hợp xác thực điện tử và thanh toán trực tiếp ngay trong ứng dụng định danh quốc gia, giúp người dân xử lý hóa đơn, đóng phí và lệ phí dịch vụ công, nộp phạt giao thông một cách nhanh chóng, an toàn và minh bạch. MoMo đồng thời kết nối với CIC để cung cấp kênh tra cứu điểm tín dụng, hỗ trợ nhóm người dùng chưa có lịch sử tín dụng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống.

Song song với đó, MoMo hỗ trợ hàng trăm nghìn tiểu thương và hộ kinh doanh chuyển đổi số thông qua thanh toán QR và các công cụ vận hành đơn giản, dễ dùng, góp phần thúc đẩy minh bạch dòng tiền và giảm rủi ro tiền mặt trong hoạt động thương mại hằng ngày.

MoMo 15 năm thành lập hành trình đáng tự hào

