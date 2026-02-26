BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Xuân/Hè 2026 lên kệ vào ngày 13/3 tới

BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Xuân/Hè 2026 lên kệ vào ngày 13/3 tớiCuộc sống số
|UNIQLO ra mắt BST UNIQLO: C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’ Những khoảnh khắc không thể bỏ lỡ tại sự kiện ra mắt BST Xuân/Hè 2026 BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026 chính thức lên kệ vào 27/2 tới
Ngoài ra, các thiết kế đầm và jumpsuit cùng chất liệu cũng sẽ giúp hoàn thiện phong cách mà không cần phải phối đồ cầu kỳ.
Dòng áo thun cũng có bảng màu đa dạng, giúp người mặc cảm nhận được độ rũ nhẹ tự nhiên và bề mặt chất liệu thoải mái chỉ có ở vải linen.
Cùng với đó là ba kiểu áo dệt kim mùa hè nổi bật với thiết kế cổ mở, bề mặt dệt độc đáo và chi tiết kẻ sọc ngang thanh lịch. Bộ sưu tập cũng mang đến những thiết kế giúp người mặc cảm nhận sự mềm mại của chất liệu như các mẫu blouse thêu hoa nhẹ nhàng - trang phục hoàn hảo để hoàn thiện phong cách Pháp mùa Xuân/Hè năm nay.
BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Xuân/Hè 2026 sẽ chính thức mở bán từ thứ Sáu, ngày 13 tháng 03 năm 2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.