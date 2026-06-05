Là sự cân bằng hoàn hảo giữa ngẫu hứng nghệ thuật và tính ứng dụng, BST phản ánh cách tiếp cận thời trang giàu cảm xúc và trực giác đặc trưng của Francesco Risso.

UNIQLO ra mắt BST UNIQLO F.RISSO

Chia sẻ về BST này, ông Francesco Risso, Giám đốc Sáng tạo thương hiệu GU, cho biết: “Tôi luôn bị thu hút bởi ý tưởng đưa cảm hứng sáng tạo vào những thiết kế dễ tiếp cận và dành cho mọi người. Với BST Hè 2026, chúng tôi mong muốn tạo nên sự cân bằng giữa tính ứng dụng cùng điểm nhấn nghệ thuật, mang đến sự phá cách thú vị và chút táo bạo cho nhịp sống năng động thường ngày. Với cảm hứng cho giấc mơ, mỗi thiết kế đều thể hiện được những nét rạng rỡ rất riêng của người mặc.”

“Khi nhìn thấy mọi người yêu thích và khoác lên mình những thiết kế từ BST kết hợp cùng Francesco vào năm 2022, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của việc mang đến những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật thông qua trang phục.Chính vì vậy, tôi rất hào hứng khi được giới thiệu BST này, đánh dấu sự hợp tác tiếp theo của chúng tôi với Francesco sau bốn năm. Qua những dải màu sắc và họa tiết in mang đậm dấu ấn cá nhân của Francesco, kết hợp cùng phom dáng mềm mại, chúng tôi hy vọng BST sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tự do, phóng khoáng, đồng thời khơi gợi niềm cảm hứng tươi mới để nâng tầm và làm phong phú thêm phong cách mỗi ngày của bạn", ông Yuki Katsuta, Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, chia sẻ.

BST "UNIQLO F.RISSO" mùa hè 2026

BST "UNIQLO F.RISSO" mùa hè 2026 sẽ mang đến những trang phục cân bằng tinh tế giữa phom dáng mềm mại và tinh thần phóng khoáng, tự do, với điểm nhấn là những thiết kế mang họa tiết nguyên bản đầy ngẫu hứng: từ chiếc áo blouse thắt nơ nữ tính, những mẫu đầm với chất liệu rủ mềm mại cùng đường cắt tôn dáng, đến mẫu chân váy dài thướt tha điểm xuyết chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng ở gấu váy... Bên cạnh đó, những chiếc áo sơ mi vải broadcloth từ 100% sợi bông cotton cao cấp nổi bật với nhiều kiểu sọc và họa tiết vẽ tay khác nhau.

Nhiều thiết kế trong BST sở hữu phom dáng phi giới tính

Hướng đến tư duy thời trang linh hoạt và phá bỏ mọi giới hạn, nhiều thiết kế trong BST sở hữu phom dáng phi giới tính, tiêu biểu như áo thun polo chất vải pique khô nhanh và áo thun oversized năng động. Những chiếc khăn lụa mềm mại hay mũ lưỡi trai vải twill cá tính chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện nét ngẫu hứng cho tổng thể trang phục, sẵn sàng cùng bạn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

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