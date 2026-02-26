Thị trường đang 'hiểu sai' mối đe dọa AI với các công ty phần mềm

Jensen Huang, phát biểu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas, Nevada.

Phát biểu với CNBC chỉ vài giờ sau khi Nvidia công bố dự báo doanh thu đầy lạc quan, CEO Jensen Huang khẳng định các tác nhân AI sẽ không thay thế phần mềm doanh nghiệp, mà ngược lại, sẽ dựa vào chính những công cụ này để hoạt động hiệu quả hơn.

“Tôi nghĩ thị trường đã sai lầm,” Huang nói, bác bỏ quan điểm cho rằng các tác nhân AI sẽ làm suy yếu vai trò của phần mềm doanh nghiệp.

Theo CEO Nvidia, kịch bản thực tế là các công ty phần mềm sẽ tích hợp AI dạng tác nhân để nâng cao năng suất, thay vì bị AI loại bỏ. Ông gọi đây là một nhận định “ngược với trực giác”, khi các tác nhân AI thực chất là “những người sử dụng công cụ”.

Ông Huang lấy ví dụ từ trình duyệt internet hay Microsoft Excel - những công cụ mà AI có thể vận hành thay con người. Theo ông, các nền tảng phần mềm chuyên biệt như Cadence, Synopsys, ServiceNow hay SAP tồn tại vì giá trị cốt lõi của chúng vẫn không thể thay thế.

“Không ai có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn ServiceNow. Họ sẽ tạo ra những ‘nhân viên AI’ được tối ưu hóa để làm việc hiệu quả với các công cụ sẵn có,” Huang nhấn mạnh.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Nvidia báo cáo doanh thu quý IV năm tài chính tăng 73%, đạt 68,13 tỷ USD, vượt xa dự báo của Phố Wall. Công ty cũng dự kiến doanh thu quý tiếp theo lên tới 78 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, làn sóng đầu tư ồ ạt vào phần cứng AI đang khiến nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng. Cổ phiếu các công ty phần mềm đã chịu áp lực lớn trong những tháng gần đây, với quan điểm trái chiều về việc AI sẽ làm xói mòn lợi thế cạnh tranh dài hạn của ngành này.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu phần mềm biến động không đồng nhất: Synopsys giảm 3,6%, Cadence mất 0,9%, trong khi ServiceNow gần như đi ngang và SAP tăng nhẹ.

Bình luận về xu hướng này, ông Dan Niles, nhà sáng lập Niles Investment Management, cảnh báo không phải tất cả các công ty phần mềm đều có thể trụ vững trước làn sóng AI.

“Một số doanh nghiệp phần mềm thực sự sẽ biến mất,” ông nói, đồng thời cho rằng các công ty hoạt động trong mảng cơ sở dữ liệu và an ninh mạng sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn.

Dù vậy, ông Jim Cramer của CNBC lại tỏ ra bớt bi quan. Theo Cramer, nỗi sợ về “ngày tận thế” của phần mềm là bị phóng đại.

“Các công ty phần mềm là những người sống sót. Họ có thể thích nghi, sáp nhập và tiếp tục tồn tại,” Cramer nhận định trên chương trình Mad Money.

Tính đến cuối phiên thứ Tư 25/2, làn sóng bán tháo đã kéo chỉ số S&P 500 Software & Services giảm gần 23% từ đầu năm, cho thấy sự giằng co mạnh mẽ giữa kỳ vọng AI và nỗi lo về định giá.