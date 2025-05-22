Kinh tế số
CEO Nvidia cảnh báo: Mỹ có thể mất thị trường Trung Quốc và thua trong cuộc đua AI

16:06 | 22/05/2025
Tổng Giám đốc Nvidia - Jensen Huang cảnh báo, các lệnh hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ đang khiến hãng mất thị phần tại Trung Quốc và có thể khiến Mỹ tụt lại trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
CEO Nvidia cảnh báo: Mỹ có thể mất thị trường Trung Quốc và thua trong cuộc đua AI
CEO Nvidia Jensen Huang cho biết biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Hoa Kỳ là một “thất bại”. Lời cảnh báo của Huang rất rõ ràng: nếu Hoa Kỳ không xem xét lại cách tiếp cận của mình, họ có thể mất thị trường Trung Quốc và mất lợi thế trong cuộc đua AI toàn cầu. Ảnh: Getty.

Nvidia và trò chơi cân bằng giữa hai siêu cường

Tại hội chợ công nghệ AI hàng đầu châu Á - Computex 2025 ở Đài Loan, Jensen Huang thẳng thắn chia sẻ:

“Các hạn chế về xuất khẩu chip không chỉ kìm hãm tăng trưởng của Nvidia, mà còn tạo cú hích cho Trung Quốc tự phát triển công nghệ bán dẫn nhanh hơn.”

Theo Huang, các quy định nghiêm ngặt của Mỹ đã cắt giảm gần một nửa thị phần của Nvidia tại Trung Quốc – từ vị trí thống trị 95% xuống còn 50%. Trong khi đó, Bắc Kinh đã nhanh chóng tăng tốc đầu tư vào ngành công nghiệp chip nội địa, với những cái tên như Huawei nổi lên như đối thủ tiềm tàng.

Không chỉ là một tập đoàn công nghệ, Nvidia đang trở thành biểu tượng cho quyền lực công nghệ Mỹ trên toàn cầu. Tuy nhiên, Huang cảnh báo rằng nếu Washington tiếp tục duy trì chính sách “đóng cửa” với Trung Quốc, họ không chỉ đánh mất thị trường đông dân nhất thế giới, mà còn đối mặt với nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI toàn cầu.

“Trung Quốc đang ngay sau chúng ta. Đây là một cuộc đua dài hạn và vô hạn,” Huang nhấn mạnh với các nhà lập pháp tại Washington.

Dưới sức ép từ Mỹ, Trung Quốc đang tăng tốc đáng kể. Huawei - công ty từng bị Mỹ liệt vào danh sách đen - được cho là đang phát triển các chip AI tiên tiến có thể cạnh tranh trực tiếp với Nvidia.

“Họ thật đáng kinh ngạc về công nghệ máy tính và mạng. Họ đã đạt được những tiến bộ to lớn trong vài năm qua,” Huang nhận định.

Nvidia vẫn không từ bỏ thị trường Trung Quốc

Dù vướng giữa hai làn đạn chính trị, Nvidia vẫn nỗ lực giữ vững sự hiện diện tại Trung Quốc. Công ty đang mở rộng không gian làm việc tại Thượng Hải, dù khẳng định sẽ không gửi các thiết kế sở hữu trí tuệ hoặc GPU vào đây.

Tháng 4 vừa qua, Huang đã gặp các quan chức cấp cao của Trung Quốc và cam kết:

“Chúng tôi sẽ không ngừng phục vụ thị trường Trung Quốc.” Washington Đang Cân Nhắc Lại?

Dưới áp lực từ các doanh nghiệp công nghệ lớn, Nhà Trắng đã bắt đầu điều chỉnh một số chính sách. “Quy tắc khuếch tán AI” từng được ban hành bởi cựu Tổng thống Joe Biden đã bị hủy bỏ, và một khung chính sách mới đang được xây dựng.

Trong khi đó, Trung Quốc gọi các hành động của Mỹ là “quá mức” và “bắt nạt”, kêu gọi Washington "sửa sai".

Điều thú vị là, chỉ vài ngày trước đó, tại Ả Rập Xê Út, Jensen Huang được Tổng thống Donald Trump gọi là “bạn” và ca ngợi Nvidia vì những khoản đầu tư “khổng lồ” vào AI. Sự xuất hiện của Huang cùng Trump tại Trung Đông cho thấy Nvidia đang đóng vai trò then chốt trong chiến lược công nghệ toàn cầu của Mỹ.

Tuy nhiên, chính sự linh hoạt và tầm nhìn xuyên biên giới của Huang mới là yếu tố quyết định: một mặt bắt tay Washington, mặt khác duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh.

Jensen Huang không chỉ đang bảo vệ lợi ích của Nvidia - ông đang cảnh báo toàn nước Mỹ. Trong khi công nghệ AI là cuộc đua dài hạn mang tính toàn cầu, các rào cản chính trị chỉ khiến Mỹ tự đánh mất lợi thế.

Nếu Mỹ không thay đổi chiến lược, họ có thể không chỉ mất thị trường Trung Quốc mà còn mất cả vị thế dẫn đầu trong cuộc cách mạng AI.

Mới đây, Nvidia công bố công nghệ mới để giữ vị trí trung tâm trong phát triển AI

Tổng giám đốc điều hành Jensen Huang đã đưa ra một loạt thông báo và tiết lộ các sản phẩm mới vào thứ Hai nhằm mục đích giữ cho công ty luôn ở vị trí trung tâm trong phát triển trí tuệ nhân tạo và điện toán.

Một trong những thông báo đáng chú ý nhất là chương trình “NVLink Fusion” mới, cho phép khách hàng và đối tác sử dụng các bộ xử lý trung tâm và bộ xử lý đồ họa không phải của Nvidia cùng với các sản phẩm của Nvidia và NVLink.

Cho đến nay, NVLink vẫn đóng cửa với các chip do Nvidia sản xuất. NVLink là công nghệ do Nvidia phát triển để kết nối và trao đổi dữ liệu giữa GPU và CPU.

Huang cho biết tại Computex 2025 ở Đài Loan, hội nghị điện tử lớn nhất châu Á: “NV link fusion giúp bạn có thể xây dựng cơ sở hạ tầng AI bán tùy chỉnh, không chỉ là chip bán tùy chỉnh”.

Theo Huang, NVLink Fusion cho phép cơ sở hạ tầng AI kết hợp bộ xử lý Nvidia với các CPU khác nhau và mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC). “Trong mọi trường hợp, bạn đều có lợi thế khi sử dụng cơ sở hạ tầng liên kết NV và hệ sinh thái liên kết NV.”

Nvidia đã công bố vào thứ Hai rằng các đối tác sản xuất chip AI cho NVLink Fusion đã bao gồm MediaTek; Marvell; Phòng thí nghiệm Astera và Cadence

Theo NVLink Fusion, khách hàng của Nvidia thíchFujitsu và Qualcomm Technologies

cũng sẽ có thể kết nối CPU của bên thứ ba với GPU của Nvidia trong các trung tâm dữ liệu AI, công ty cho biết thêm.
CEO Nvidia Jensen Huang Computex 2025 Cuộc đua AI toàn cầu Hạn chế về xuất khẩu chip Cuộc đua trí tuệ nhân tạo Hạn chế xuất khẩu chip Mỹ Jensen Huang phát biểu tại Computex

