CEO Jensen Huang thăm Trung Quốc giữa lúc doanh số chip AI của Nvidia chững lại

Hai nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết với CNBC rằng Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, dự định sẽ đến thăm Trung Quốc trong những ngày tới. Ảnh minh họa: Getty.

Chuyến đi được cho là diễn ra ngay trước thềm Tết Nguyên đán vào giữa tháng Hai, thời điểm Nvidia nhiều năm qua thường tổ chức các hoạt động tri ân đối tác và nhân viên tại Trung Quốc. Một nguồn tin tiết lộ ông Huang sẽ tham dự một buổi tiệc của Nvidia tại Bắc Kinh vào đầu tuần tới, đồng thời gặp gỡ các khách hàng tiềm năng để trao đổi về những khó khăn trong khâu cung ứng các dòng chip được Mỹ cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trung Quốc từng đóng góp ít nhất khoảng 20% doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia – lĩnh vực đang hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư vào AI toàn cầu. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng siết chặt của Washington đã ngăn công ty bán những bộ xử lý tiên tiến nhất cho thị trường này, nhằm duy trì lợi thế công nghệ trước Bắc Kinh trong cuộc đua phát triển AI.

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Áp lực càng gia tăng sau khi tuần trước The Information dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép sử dụng chip AI H200 của Nvidia trong nước cho những mục đích hạn chế như nghiên cứu. Khi được hỏi về thông tin này, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ chưa nắm được tình hình. Bloomberg là hãng đầu tiên đưa tin về chuyến thăm sắp tới của ông Huang, trong khi Nvidia từ chối bình luận về kế hoạch đi lại của CEO.

Năm ngoái, ông Huang đã ít nhất ba lần đến Trung Quốc đại lục, trong đó có chuyến đi vào tháng Giêng để dự các hoạt động mừng Tết Nguyên đán. Việc tiếp tục duy trì hiện diện tại thị trường này cho thấy Nvidia vẫn coi Trung Quốc là một mắt xích quan trọng, dù triển vọng kinh doanh đang bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và rào cản xuất khẩu.

Giới phân tích nhận định chuyến đi lần này có thể nhằm trấn an đối tác địa phương, đồng thời tìm cách duy trì dòng doanh thu từ những sản phẩm phù hợp với quy định của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất chip nội địa Trung Quốc.