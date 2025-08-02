Chip AI H20 của Nvidia bị giám sát gắt gao từ Trung Quốc vì lo ngại theo dõi và bảo mật

Theo Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Nvidia đã gặp gỡ các quan chức Bắc Kinh vào thứ năm để thảo luận về những rủi ro tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia do bộ xử lý đồ họa H20 của hãng gây ra. Ảnh: Getty.

Nvidia đang vấp phải trở ngại mới tại Trung Quốc, khi chính quyền Bắc Kinh yêu cầu công ty làm rõ các vấn đề liên quan đến bảo mật và khả năng “theo dõi” của dòng chip AI H20 – sản phẩm được thiết kế riêng để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu của Mỹ nhưng vẫn phục vụ thị trường Trung Quốc.

Theo thông báo từ Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), Nvidia đã có cuộc gặp với các quan chức vào ngày 31/7 để giải trình về những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng được cho là tồn tại trong các chip H20, bao gồm khả năng định vị, theo dõi và tắt máy từ xa.

“Nvidia cần nộp đầy đủ tài liệu liên quan đến các rủi ro bảo mật tiềm ẩn, bao gồm cả các cơ chế cửa hậu,” CAC cho biết trong tuyên bố được CNBC dẫn lại.

Lo ngại từ cả Bắc Kinh và Washington

Hành động của CAC diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc ngày càng quan tâm đến việc kiểm soát các thiết bị công nghệ có thể gây rủi ro an ninh quốc gia, nhất là sau khi một số chuyên gia Mỹ cáo buộc chip của Nvidia có thể tích hợp sẵn công nghệ theo dõi.

Về phía Mỹ, Đạo luật An ninh Chip do Thượng nghị sĩ Tom Cotton cùng các nhà lập pháp lưỡng đảng giới thiệu hồi tháng 5 cũng yêu cầu tích hợp cơ chế xác minh vị trí vào các chip AI tiên tiến. Đại diện Bill Foster – một trong những người khởi xướng – cho rằng nhiều dòng chip hiện tại, bao gồm chip của Nvidia, đã có sẵn công nghệ này.

Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp Mỹ đang phản đối động thái dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc, lo ngại rằng dòng chip này sẽ củng cố năng lực AI của Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng công nghệ giữa hai nước chưa hạ nhiệt.

Jensen Huang trong thế khó

Sự giám sát từ cả hai phía khiến CEO Nvidia Jensen Huang rơi vào thế khó xử khi phải cân bằng giữa chính sách của Washington và lợi ích thương mại tại thị trường Trung Quốc, nơi được đánh giá là “béo bở” nhưng đầy rủi ro địa chính trị.

Ông Huang đã công bố kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu chip H20 trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây, chỉ vài ngày sau khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, Nvidia đã phải ghi nhận khoản giảm giá tồn kho trị giá 4,5 tỷ USD liên quan đến chip H20 do lệnh cấm trước đó. Công ty cũng cho biết doanh thu quý vừa qua lẽ ra sẽ cao hơn 2,5 tỷ USD nếu không gặp các rào cản về xuất khẩu.

Đáng chú ý, Nvidia được cho là đã đặt hàng 300.000 chipset H20 từ TSMC trong tuần này nhằm đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng Trung Quốc, bất chấp những nghi ngờ chưa được giải tỏa từ giới chức Bắc Kinh.