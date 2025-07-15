Nvidia được phép bán lại chip AI H20 cho Trung Quốc?

Nvidia cho biết vào thứ Ba rằng họ đang nộp đơn lên chính phủ Hoa Kỳ để tiếp tục bán GPU H20 vốn bị hạn chế trước đây cho các khách hàng ở Trung Quốc.

Đây là bước ngoặt đáng chú ý, bởi chip H20 từng bị đình chỉ xuất khẩu từ tháng 4 dù đã được Nvidia thiết kế đặc biệt để né các rào cản kiểm soát công nghệ. “Chính phủ Hoa Kỳ đã đảm bảo với Nvidia rằng giấy phép sẽ được cấp và Nvidia hy vọng sẽ sớm bắt đầu giao hàng”, công ty cho biết trong một tuyên bố chính thức.

Động thái này diễn ra sau thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Washington và Bắc Kinh vào tháng trước. Theo đó, Trung Quốc đồng ý tiếp tục xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu chiến lược trong sản xuất công nghệ cao – còn Mỹ sẽ nới lỏng một phần kiểm soát xuất khẩu đối với các công nghệ nhạy cảm như chip AI.

Trong thời gian qua, CEO Nvidia Jensen Huang liên tục cảnh báo rằng các lệnh cấm chip đang làm tổn hại nghiêm trọng đến vị thế toàn cầu của ngành công nghệ Mỹ. Hồi tháng 5, Huang tiết lộ thị phần của Nvidia tại Trung Quốc đã giảm gần một nửa vì các biện pháp hạn chế. Để đối phó, Nvidia cũng tung ra dòng GPU mới mang tên RTX PRO, được quảng bá là “hoàn toàn tương thích” và lý tưởng cho lĩnh vực sản xuất thông minh, hậu cần.

Thông báo của Nvidia được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp riêng giữa Huang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Theo công ty, ông Huang đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các mục tiêu công nghiệp của chính quyền Trump, bao gồm tái công nghiệp hóa, tạo việc làm và dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo.

Song song, tại Bắc Kinh, Huang cũng có cuộc gặp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo ngành công nghiệp Trung Quốc để thảo luận về việc phát triển AI an toàn và có trách nhiệm.

Việc nối lại bán chip H20 cho Trung Quốc cho thấy tín hiệu dịu giọng trong căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung, dù vẫn còn nhiều bất định phía trước. Với Nvidia, đây có thể là bước ngoặt quan trọng để giành lại vị thế tại thị trường AI lớn thứ hai thế giới.