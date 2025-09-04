Lần đầu tiên Hội thảo RWAM-SE được tổ chức tại Việt Nam

Hội thảo RWAM-SE 2025 nằm trong khuôn khổ Chương trình toàn cầu “Mathematics for Humanity – Toán học cho Nhân loại” do Trung tâm Quốc tế về các Khoa học Toán (International Centre for Mathematical Sciences – ICMS), Trường Đại học Edinburgh (Scotland) điều phối và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) là đối tác chính tại khu vực Châu Á.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo được đồng tổ chức bởi Hội Toán học Đông Nam Á (SEAMS), Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu Việt Nam, Hội Toán học Việt Nam cùng sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học nữ hàng đầu trong lĩnh vực Toán ứng dụng đến từ Vương quốc Anh và các quốc gia Đông Nam Á.

Với việc RWAM-SE 2025 được tổ chức tại Hà Nội - đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên mô hình hội thảo quốc tế RWAM được tổ chức tại Đông Nam Á. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng gắn kết các nhà khoa học nữ trong khu vực. Gần 100 nhà khoa học nữ, trong đó có 12 đại biểu đến từ Vương Quốc Anh, 18 đại biểu từ các nước Đông Nam Á, cùng hơn 60 đại biểu đến từ nhiều viện nghiên cứu và trường đại học của Việt Nam đã tham dự hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Mục tiêu của hội thảo không chỉ là giới thiệu những thành tựu nghiên cứu mới nhất mà còn khuyến khích sự đa dạng trong ứng dụng toán học ở nhiều lĩnh vực trọng yếu như biến đổi khí hậu và môi trường, khoa học dữ liệu, học máy, tin sinh học, khoa học vật liệu và kỹ thuật.

Hội thảo RWAM-SE được hình thành trên cơ sở kế thừa thành công của mô hình “Retreat for Women in Applied Mathematics (RWAM)” tại Vương quốc Anh, do Giáo sư Apala Majumdar (Đại học Strathclyde, Vương quốc Anh) và Giáo sư Angela Mihai (Đại học Cardiff, Vương quốc Anh) khởi xướng từ năm 2023 dưới sự bảo trợ của ICMS. Tại Vương quốc Anh, RWAM đã góp phần xây dựng một cộng đồng học thuật vững mạnh của các nhà Toán học nữ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp, đồng thời tạo tác động tích cực trong việc lan tỏa giá trị bình đẳng giới trong khoa học.

Các báo cáo khoa học chuyên sâu được trình bày tại Hội thảo.

Đánh giá về việc tổ chức hội thảo tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, RWAM-SE 2025 mở ra nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi, chương trình đào tạo liên kết, các dự án ứng dụng gắn với nhu cầu phát triển của từng quốc gia cho các nhà khoa học nữ trong khu vực; mở ra những hướng đi thiết thực và hiệu quả; tăng cường tình hữu nghị, sự thấu hiểu và đoàn kết giữa các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á và với các cường quốc phát triển như Vương quốc Anh.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương cũng cho biết, trong lĩnh vực Toán học, từ năm 1956 đến năm 2023, Việt Nam chỉ có 3 nữ Giáo sư ngành Toán học trong tổng số hơn 100 giáo sư Toán học trên cả nước. Điều này cho thấy số lượng nữ có học hàm giáo sư trong Toán học là rất nhỏ và tăng chậm trong hơn nửa thế kỷ qua.

Các đại biểu cùng khách mời chụp ảnh lưu niệm.

“Chính vì vậy, một trong những mục tiêu quan trọng mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đặt ra trong giai đoạn tới là tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích, động viên các nhà khoa học nữ, phát triển đội ngũ nữ trí thức, đồng thời tăng cường truyền thông, vận động các gia đình và toàn xã hội thay đổi nhận thức để tăng cường tỷ lệ nữ sinh trong các ngành STEM, từ đó tạo nên nguồn nhân lực nữ chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước”, bà Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định.

Trong 5 ngày tổ chức, chương trình hội thảo RWAM-SE 2025 bao gồm các báo cáo khoa học chuyên sâu, các phiên trình bày poster, cùng nhiều phiên thảo luận bàn tròn về các chủ đề thiết thực; từ công bố quốc tế, tìm kiếm học bổng và dự án nghiên cứu, cho tới phát triển kỹ năng lãnh đạo học thuật và cân bằng giữa công việc – cuộc sống.