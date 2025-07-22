Keysight giới thiệu thiết bị đo kiểm xuyên nhiễu điện từ băng tần 1GHz theo thời gian thực

Thiết bị đo kiểm xuyên nhiễu điện tử PXE Receiver mới tăng ba lần tốc độ đo, nâng cao độ nhạy và đẩy nhanh quá trình xử lý sự cố xuyên nhiễu điện từ, rút ngắn các quy trình xác nhận tuân thủ

Thiết bị đo kiểm xuyên nhiễu điệu từ PXE Electromagnetic Interference (EMI) Receiver mới của keysight giúp đội ngũ kỹ sư đo băng tần từ 30 Mhz đến 1 GHz chỉ với một bước đo thay vì ba bước như phiên bản trước. Tính năng tiên tiến này cung cấp độ nhậy cao, tạo điều kiện chẩn đoán nhanh hơn và rút ngắn đáng kể các quy trình xác nhận tuân thủ điện từ trường (EMC) và quy trình chứng nhận.

Trong bối cảnh chu kỳ phát triển và khối lượng các sản phẩm mới đưa ra thị trường ngày càng gia tăng, việc đo kiểm chứng nhận EMC nhanh chóng trở thành điểm tắc nghẽn đối với các nhà sản xuất. Thách thức đối với đội ngũ kỹ sư trong việc xác định và giải quyết các vấn đề bất thường về EMI phát sinh từ các thiết kế điện tử phức tạp đang ngày càng gia tăng.

Thiết bị PXE EMI Receiver mới của Keysight trực tiếp giải quyết các thách thức này bằng cách cải thiện đáng kể băng thông đo kiểm, giảm thiểu thời gian gỡ lỗi và tối ưu hiệu suất sử dụng buồng EMC.

Các lợi ích của PXE EMI Receiver bao gồm:

Đo kiểm và xử lý sự cố nhanh hơn: Băng tần 1 GHz TDS và bộ xử lý luồng độc lập (N9048BSPU) tăng tốc độ đo và rút gắn thời gian xử lý sự cố từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút.

Kết quả đo đáng tin cậy, theo thời gian thực: Băng tần quét theo thời gian thực 1 GHz đảm bảo đo lường liên tục và không bỏ qua các tín hiệu chuyển tiếp hoặc tín hiệu EMI cường độ thấp.

Tuân thủ quy định: Hoàn toàn tuân thủ CISPR 16-1-1:2019, phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất về EMC.

Yoshimichi Imaizumi, Phó Chủ tịch cấp cao, TOYO Corporation, cho biết: “Là đối tác lâu năm của Keysight, Toyo tự hào cung cấp giải pháp đo kiểm EMI toàn diện trong đó kết hợp các tính năng tiên tiến của thiết bị PXE EMI Receiver của Keysight với phần mềm EPX độc quyền của chúng tôi. Khi được kết hợp, các công nghệ này cung cấp một giải pháp liền mạch, hiệu năng cao cho tăng cường tự động hóa đo kiểm, đẩy nhanh quá trình xử lý sự cố và bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn mới nhất."

Jason Kary, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Chủ tịch bộ phận các giải pháp cho ngành điện tử của Keysight

Jason Kary, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Chủ tịch bộ phận các giải pháp cho ngành điện tử của Keysight, cho biết: “Với PXE EMI Receiver tiên tiến, khách hàng của chúng tôi, từ các phòng lab đo kiểm tuân thủ độc lập hay các đội nhóm EMC của công ty, đều đã có thể thực hiện các phép đo tuân thủ CISPR nhanh hơn, tự tin hơn và với hiệu suất cao hơn. Nhờ nâng cao độ nhạy, dải động vượt trội và khả năng giám sát liên tục theo thời gian thực, chúng tôi hỗ trợ đội ngũ kỹ sư giải quyết nhanh hơn các vấn đề về EMI, rút ngắn chu kỳ phát triển và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường cũng như giảm chi phí tuân thủ."

Thiết bị PXE EMI Receiver của Keysight đặt ra tiêu chuẩn mới về hiệu năng chính xác và năng suất lao động, trao quyền để đội ngũ kỹ sư và các phòng lab tự tin và nhanh chóng giải quyết các khó khăn thách thức về EMC.

PXE EMI Receiver sẽ được trưng bày tại sự kiện Techno-Frontier 2025, tổ chức từ 23-25 tháng 7 tại Tokyo trong gian hàng 3-GG04 của tập đoàn TOYO Corporation.