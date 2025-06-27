Keysight tăng cường độ chính xác và tin cậy bằng các giải pháp Smart Bench Essentials Plus

Giải pháp Smart Bench Essentials Plus được Keysight thiết kế để cải thiện độ chính xác và tính tin cậy

Danh mục sản phẩm mới này bao gồm thiết bị nguồn, máy phát dạng sóng, đồng hồ vạn năng số và máy hiện sóng của Keysight, và các thiết bị đo lường tiên tiến đã được thử nghiệm toàn diện để đạt và vượt các yêu cầu của tiêu chuẩn công nghiệp và an toàn, chẳng hạn như các tiêu chuẩn ISO/IEC17025, IEC61010 và CSA.

Thiết kế điện tử đang ngày càng phức tạp, với nhiều biến đầu vào và đầu ra, yêu cầu sự tương tác nghiêm ngặt và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn. Sự phức tạp này cũng có nghĩa là các thiết bị đo phải mạnh hơn, có dung lượng kênh cao hơn và chính xác hơn. Hàng ngày, các kỹ sư phát triển sử dụng công cụ để thực hiện nhiều phép đo để giúp họ nhanh chóng trích xuất các thông tin chuyên sâu cũng như ra quyết định trên cơ sở các phép đo chính xác.

Bộ giải pháp mới Keysight Smart Bench Essentials Plus giải quyết khó khăn này bằng cách cung cấp đồng hồ vạn năng số chính xác, máy phát dạng sóng có độ toàn vẹn tín hiệu cao, bộ nguồn DC đáng tin cậy và phản hồi nhanh, và máy hiện sóng có sàn nhiễu nền rất thấp. Các giải pháp này được thiết kế để giảm nhiễu nền, phù hợp với các kỹ sư phát triển cần thiết kế, đo kiểm, khắc phục sự cố và đánh giá chất lượng các thiết kế điện tử.

Những lợi ích chính của bộ giải pháp Smart Bench Essential Plus bao gồm:

Tối thiểu hóa lỗi và cho kết quả đo chính xác: Được hỗ trợ bởi công nghệ Keysight Truevolt, các giải pháp mới này có thể giảm sai lỗi phát sinh do các yếu tố thực tế, cho kết quả đo chính xác hơn. Ngoài ra, bảng mạch tích hợp hướng ứng dụng ASIC và bộ chuyển đổi số analog ADC 14 bit tùy chỉnh giúp đo lường chính xác và nhiễu thấp.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuân thủ: Các thiết bị đo kiểm được thiết kế và thử nghiệm nghiêm ngặt để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, IEC61010 và CSA, giúp đội ngũ kỹ sư có thể phát triển các sản phẩm chất lượng với độ chính xác và độ tin cậy cao.

Nâng cao năng suất: Giải pháp có giao diện trực quan, màu sắc hài hòa và menu tiêu chuẩn giúp sử dụng dễ dàng. Các công cụ vẽ biểu đồ tích hợp sẵn giúp dễ dàng phân tích và hiển thị kết quả đo. Giải pháp còn bao gồm phần mềm để đơn giản hóa việc lập cấu hình, kiểm soát và tự động hóa để rút ngắn thời gian xác nhận hợp chuẩn.

Carol Leh, Phó Chủ tịch Trung tâm xuất sắc của bộ phận Giải pháp công nghiệp điện tử tại Keysight, cho biết: “Các kỹ sư nghiên cứu phát triển đang phải đối mặt với sự phức tạp ngày càng cao, không chỉ đòi hỏi thông tin chính xác hơn mà còn các công cụ để đơn giản hóa quy trình công việc. Tại Keysight, chúng tôi thiết kế và tích hợp một giải pháp phù hợp với nhu cầu này, dựa trên cốt lõi tự động hóa, dễ sử dụng và rút ngắn thời gian tạo giá trị. Các thiết bị đo này được trang bị công nghệ chuyên nghiệp đã được chứng minh, mang lại độ chính xác và độ tin cậy, giúp khách hàng của chúng tôi tăng tốc phát triển các sản phẩm chất lượng.”