Keysight, NTT và NTT Innovative Devices lập kỷ lục tốc độ truyền dữ liệu 280 Gbps cho mạng 6G

Hôm nay (23/6), Keysight, NTT và NTT Innovative Devices đã công bố một kỷ lục thế giới mới về tốc độ truyền dữ liệu sử dụng tần số sub-THz. Cột mốc này đạt được nhờ sự kết hợp giữa Bộ phân tích thành phần vector Vector Component Analyzer (VCA) của Keysight và bộ khuếch đại công suất (PA) băng J hiệu suất cao, băng thông rộng sử dụng công nghệ Indium Phosphide (InP) của NTT và NTT Innovative Devices.

Ngoài ra, các kỹ thuật điều chỉnh méo số (digital predistortion) tiên tiến cũng được áp dụng nhằm khắc phục hiện tượng phi tuyến của bộ khuếch đại, đảm bảo tạo tín hiệu mạnh mẽ và độ trung thực cao.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 6G, AI và phương tiện tự hành đang thúc đẩy nhu cầu lớn về băng thông rộng mà các tần số sub-THz có thể cung cấp, phục vụ cho truyền thông không dây tốc độ cao và cảm biến radar chính xác.

Việc xác thực các hệ thống này bằng tín hiệu điều chế chất lượng cao là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển và triển khai. Tuy nhiên, tạo tín hiệu chất lượng cao trong dải tần sub-THz vẫn là một thách thức lớn do độ phức tạp trong việc khuếch đại tín hiệu và kiểm soát độ méo ở mức công suất cao.

Việc hợp tác giữa Keysight, NTT và NTT Innovative Devices đã chứng minh thành công hiệu quả của bộ khuếch đại công suất hoạt động trong dải tần 300 GHz. Các thử nghiệm xác nhận bộ khuếch đại đạt công suất bão hòa ở mức +9,1 dBm và tốc độ truyền dữ liệu lên tới 280 Gbps (35 GBaud 256QAM) ở mức công suất đầu ra 0 dBm - đây là tốc độ cao nhất từng được ghi nhận trong dải tần 300 GHz.

Thành tựu này phần lớn nhờ vào Bộ phân tích thành phần vector Vector Component Analyzer của Keysight, được xây dựng trên nền tảng thiết bị phân tích mạng vi sóng N524XB series PNA-X Microwave Network Analyzers mới nhất, tích hợp công nghệ điều chỉnh méo số giúp tối ưu độ toàn vẹn tín hiệu và giảm thiểu méo, mở đường cho tốc độ truyền dữ liệu chưa từng có tiền lệ này.

Hirokazu Takenouchi, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Phòng Thí nghiệm Công nghệ Thiết bị của NTT, chia sẻ: “Tại NTT, chúng tôi liên tục thúc đẩy giới hạn về tần số sóng mang và mức độ tích hợp trong các hệ thống vô tuyến. Những tiến bộ này đang mở rộng ranh giới các tiềm năng trong lĩnh vực truyền thông không dây. Ngành công nghiệp đo kiểm đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng các yêu cầu đặc tả ngày càng phức tạp của thiết bị. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Keysight trong suốt quá trình thiết kế và xác minh. Keysight luôn cung cấp các giải pháp đổi mới cả về nền tảng phần mềm lẫn phần cứng.”

Akimasa Kaneko, Phó Chủ tịch Điều hành của NTT Innovative Devices, thuộc Nhóm Kinh doanh Linh kiện Quang tử, nhấn mạnh: “Thông qua việc tận dụng công nghệ InP của chúng tôi và hợp tác với nhiều đối tác, chúng tôi đã đạt được tốc độ truyền dữ liệu tối đa ấn tượng lên tới 280 Gbps. Thành tựu này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển bộ khuếch đại có băng thông tần số rộng nhất, đồng thời nâng cao hiệu suất năng lượng và độ tuyến tính, từ đó giải quyết các thách thức trong ngành.”

“Kỷ lục thế giới 280 Gbps này nhấn mạnh cam kết của Keysight trong việc cung cấp các giải pháp đo kiểm tiên tiến, đóng vai trò then chốt trong việc khai phá tiềm năng của tần số sub-THz cho 6G. Bộ phân tích thành phần vector của chúng tôi, kết hợp với chuyên môn trong tạo tín hiệu độ trung thực cao và khử méo tín hiệu, đang tiếp sức cho các đơn vị dẫn đầu như NTT và NTT Innovative Devices vượt qua giới hạn của truyền thông không dây, hướng tới kết nối tốc độ cao và độ tin cậy vượt trội, những đặc trưng sẽ định hình thế hệ mạng tiếp theo.” Joe Rickert, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Trung tâm Xuất sắc Tần số cao của Keysight, cho biết.