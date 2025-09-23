Keysight giới thiệu hai bộ mở rộng dải tần và công cụ hiệu chuẩn đo chính xác tới tần số 250 GHz

Keysight giới thiệu hai bộ mở rộng dải tần và công cụ hiệu chuẩn để mở rộng dải tần cho Máy phân tích mạng vector băng rộng lên tới 250MHz.

Theo Keysight, khi được sử dụng cùng máy phân tích mạng (VNA) PNA/PNA-X Vector Network Analyzers và bộ điều khiển đo kiểm N5292A Test Set Controller của hãng, các phụ kiện mới này tạo điều kiện cho các kỹ sư đo lường tham số S băng rộng bằng một lần quét đã được hiệu chuẩn duy nhất trong giải từ 100kHz (hoặc 10 MHz) tới 170/250 GHz. Khách hàng hiện đang sử dụng máy VNA 110 GHz/120 GHz có thể dễ dàng nâng cấp cấu hình, gia tăng giá trị cho các thiết bị đã được đầu tư.

Bộ công cụ hiệu chuẩn 85065A Precision Calibration Kit 0.5 mm cho phép đo chính xác tới tần số 250 GHz khi sử dụng cùng với giải pháp VNA băng rộng.

Các phụ kiện của VNA băng rộng đơn giản hóa quá trình thiết lập đo, cho phép đội ngũ kỹ sư đặc tả các linh kiện sub-THz on-wafer hoặc đóng gói khác nhau như bộ chuyển đổi RF quang, TIA, PCB, cáp, các gói và thiết bị thụ động. Các phụ kiện mới này giúp đội ngũ kỹ sư đặc tả các linh kiện mới này, rút ngắn các chu kỳ thiết kế và xác nhận dài dòng.

Trong bối cảnh AI đang mở rộng biên giới truyền thông sang các mạng 1,6 Tb/s và 3,2 Tb/s và nghiên cứu trong lĩnh vực vô tuyến được tiếp tục ở các tần số sub-THz, các giải pháp đo kiểm và đo lường cần tiến hóa để theo kịp. Đội ngũ kỹ sư đang phát triển các giải pháp bán dẫn thế hệ sau và kết nối tốc độ cao, các thiết bị vận hành với sóng mm và băng sub THz và các thiết bị bán dẫn tiên tiến cần có những công cụ có khả năng đo VNA băng rộng chính xác ở băng tần cao hơn để xác nhận các thiết kế và tạo tương quan giữa hiệu năng thực tế và mô phỏng.

Joe Rickert, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm xuất sắc về đo lường tần số cao của Keysight

Một số lợi ích của các phụ kiện VNA băng rộng mới:

Dải động hệ thống đạt 105 dB tại tần số 170 GHz để hỗ trợ nhiều loại phép đo, kiểm thử các linh kiện thụ động suy hao cao, các bộ lọc cấm giải cao và đo kiểm các thiết bị chủ động ở các mức công suất khác nhau.

Cung cấp năng lực đo chênh lệch, giúp các kỹ sư xác nhận các thiết bị tích cực chênh lệch và tính toàn vẹn của tín hiệu trong các liên kết tốc độ cao.

Giúp hiểu sâu hơn về đặc tả của các linh kiện tích cực như bộ khuếch đại với công suất đầu ra tối đa 0 dBm ở tần số 170 GHz - và - dBm ở tần số 220 GHz.

Đo tín hiệu sub-THz trên các linh kiện on-wafer hay được đóng gói cần các loại đầu dò, bộ thích ứng và cáp đo đặc biệt được bổ trợ cho các bộ mở rộng dải tần và bộ công cụ hiệu chuẩn của Keysight để hình thành thiết lập đo kiểm toàn diện.

Để có được đầy đủ các tính năng đo, Keysight đã hợp tác với các đối tác hàng đầu trên thị trường; các đối tác FormFactor Inc. và MPI Corp. đã thiết kế các loại đầu dò đơn cực và vi sai RF tiên tiến. Ngoài ra, Spinner GmbH, nhà cung cấp các bộ chuyển đổi cáp đồng trục hàng đầu đã phát triển các bộ chuyển đổi cáp đồng trục được gia cường cơ khí loại 0.5- sang 0.8-mm có thể hỗ trợ dải tần lên đến 167 GHz, cùng với các bộ đấu nối 0.5-mm gắn trên bảng mạch PC. Junkosha Inc. cung cấp cáp đo 0.5-mm hiệu năng cao.

Jens Klattenhoff, Phó Chủ tịch cao cấp kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Kinh doanh hệ thống của FormFactor Inc., cho biết: “ Chúng tôi tự hào hợp tác với Keysight để mở rộng dải tần của các công nghệ Infinity Probe Technology, WinCal, và MicroChamber® Technology và cung cấp giải pháp đồng trục on-wafer tích hợp toàn phần lên tới 250 GHz. Dòng sản phẩm đầu do InfinityXF™ 250 GHz mới của chúng tôi ứng dụng công nghệ tiếp xúc màng mỏng tiên tiến, tạo điều kiện cho đội ngũ kỹ sư thực hiện các phép đo lường nhanh, chính xác và khả lặp cho dòng DC tới tần số sub-THz, tiết kiệm đáng kể thời gian và đơn giản hóa thiết lập để có được dữ liệu chính xác trên hầu hết ứng dụng thiết bị RF bán dẫn thế hệ sau."

“Dự án hợp tác mới nhất này với Keysight đánh dấu một bước tiến quan trọng, cung cấp một giải pháp 250 GHz tích hợp toàn phần trong đó kết hợp nền tảng PNA-X hiệu năng cao của Keysight với công nghệ đầu dò TITAN™ của chúng tôi. Được kết hợp với các bộ mở rộng dải tần của Keysight, giải pháp này cho phép triển khai nhanh, tái cấu hình liền mạch và bảo vệ chắc chắn các linh kiện hệ thống nhạy cảm, bảo đảm cho đội ngũ kỹ sư có thể làm việc với hiệu quả cao nhất và bảo vệ đầu tư." Dr. Stojan Kanev, Tổng Giám đốc bộ phận Đo lường bán dẫn tiên tiến của MPI Corporation, chia sẻ.

Joe Rickert, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm xuất sắc về đo lường tần số cao của Keysight, nhấn mạnh: “Với các bộ mở rộng dải tần 170 và 250 GHz cho VNA băng rộng, chúng tôi nâng cao hiệu năng để các kỹ sư có thể xác nhận các thiết bị bán dẫn thế hệ sau vad các cấu kiện mạng lưới tốc độ cao. Với các tính năng về dải động và công suất ra hàng đầu thị trường với hệ sinh thái cáp đồng trục 0.5 mm đầy đủ, chúng tôi tạo ra lộ trình đơn giản và đáng tin cậy lên các dải tần cao hơn.”