Keysight công bố giải pháp đo kiểm tuân thủ lớp vật lý cho HDMI

Giải pháp mới giúp đội ngũ kỹ sư đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ của HDMI Forum, đồng thời tối ưu hóa tính toàn vẹn và hiệu suất tín hiệu trên các ứng dụng video băng thông cao

Giải pháp đo kiểm tuân thủ lớp vật lý nâng cao cho giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI) của Keysight, cung cấp khả năng xác nhận tuân thủ và hiệu suất mạnh mẽ cho các thiết bị phát và cáp.

Cụ thể, giải pháp đo kiểm hiệu năng điện, xác thực và tuân thủ của Keysight cho HDMI đáp ứng nhu cầu băng thông và giải quyết vấn đề về độ phức tạp ngày càng cao của các ứng dụng HDMI hiện đại, bao gồm video độ nét cực cao (UHD), nội dung dải động rộng (HDR) và trải nghiệm âm thanh sống động.

Trong bối cảnh nhu cầu về video 8K/12K, nội dung HDR và kết nối tốc độ cao ngày càng lớn, các thách thức mà đội ngũ kỹ sư phải đối mặt trong việc duy trì tính toàn vẹn tín hiệu trên các giao diện HDMI ngày càng gia tăng.

Bản phát hành thông số đo kiểm HDMI 2.2 gần đây của HDMI Forum đưa ra các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với máy phát và cáp, chỉ rõ các lỗ hổng trong đo kiểm truyền thống. Thiếu các công cụ xác nhận mạnh mẽ, các nhà sản xuất có nguy cơ thiệt hại do phải thiết kế lại và trì hoãn chứng nhận.

Với sự phát triển của công nghệ HDMI, cần có các giải pháp đo kiểm tự động, toàn diện để đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Khi hệ sinh thái HDMI ngày càng được nâng cao để hỗ trợ độ phân giải cao hơn, tốc độ làm mới nhanh hơn và nhu cầu băng thông tăng, giải pháp đo kiểm hiệu năng điện, xác thực và tuân thủ của Keysight cho HDMI cung cấp một nền tảng hoàn toàn tự động và có thể mở rộng để các chuyên gia về thiết kế, kỹ thuật và đo kiểm tuân thủ tự tin xác nhận chính xác hiệu năng của thiết bị. Giải pháp đo kiểm mới cung cấp một nền tảng hợp nhất cho đo kiểm điện tự động như được quy định trong thông số kỹ thuật đo kiểm HDMI 2.2, đảm bảo rằng các nhà sản xuất thiết bị có thể tự tin xác nhận hiệu năng sản phẩm trên đường truyền và cáp, đo kiểm máy thu sẽ được ban hành sau.

Giải pháp đo kiểm tuân thủ lớp vật lý của Keysight cho HDMI đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy trình mới nhất của HDMI Forum.

Được thiết kế để bảo đảm chính xác và hiệu quả, giải pháp này tích hợp phần cứng đo lường băng thông cao với quy trình tuân thủ tự động để quản lý các kịch bản đo kiểm phức tạp trên các máy phát và cáp.

Kiến trúc mô-đun của giải pháp hỗ trợ các cấu hình đo kiểm linh hoạt, trong khi chức năng chẩn đoán tích hợp cung cấp kết quả phân tích sâu về nguyên nhân gốc rễ của sự suy giảm tín hiệu. Nhờ đó, các nhóm thiết kế và xác nhận hợp chuẩn không chỉ xác minh được tính tuân thủ mà còn tối ưu hóa được hiệu năng từ sớm trong chu kỳ phát triển.

Han Sing Lim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Đo lường Điện tử Chung của Keysight

Han Sing Lim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Đo lường Điện tử Chung của Keysight, cho biết: “Khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng Giải pháp đo kiểm hiệu năng điện, xác nhận hợp chuẩn và tuân thủ của Keysight cho HDMI để rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường cho các thiết bị điện tử tiêu dùng thế hệ tiếp theo, đồng thời đảm bảo chắc chắn tính toàn vẹn và tuân thủ quy định. Chúng tôi kết hợp phiên bản mới nhất của công nghệ HDMI trong giải pháp để tạo điều kiện cho các nhà thiết kế và nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng hàng đầu tiếp tục mở rộng ranh giới của màn hình kỹ thuật số và hiệu suất đa phương tiện.”

Ứng dụng hiểu biết chuyên môn toàn cầu của Keysight về đo kiểm tuân thủ và đã được chứng minh trong các môi trường sản xuất quy mô, giải pháp mới này tạo ra một lộ trình đáng tin cậy để được chứng nhận về độ sẵn sàng và hiệu năng vượt trội của sản phẩm cuối.