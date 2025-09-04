Kinh tế số
Lazada khởi động chương trình 'Siêu Sale Chính Hãng 9.9'

Anh Tuấn

Anh Tuấn

08:00 | 04/09/2025
Diễn ra từ 20h ngày 8.9 đến hết ngày 11.9, “Siêu Sale Chính Hãng 9.9” hứa hẹn mang đến cho người dùng những sản phẩm chính hãng với mức giá hời chấn động, từ bộ ba quyền lực: Voucher giảm giá lên đến 30%, Miễn phí vận chuyển toàn sàn 0 đồng, và hàng ngàn Ưu đãi chớp nhoáng LazFlash đồng giá 99K mỗi ngày.
Bên cạnh đó, siêu sale thương hiệu 9.9 của Lazada còn mang đến chương trình giảm giá sập sàn đến 50%, freeship và vô vàn deal chớp nhoáng đồng giá chỉ 99k…

Lazada khởi động chương trình “Siêu Sale Chính Hãng 9.9”
Lazada khởi động chương trình “Siêu Sale Chính Hãng 9.9”

Khai màn là “28 giờ vàng giảm sâu”: sẽ mang đến cho người dùng cơ hội săn hàng hiệu với mức giảm giá lên đến 50%. Theo đó, chương trình khai tiệc sẽ bắt đầu từ 20h ngày 8/9 và kéo dài liên tục đến hết ngày 11/9. Trong 28 giờ vàng, các thương hiệu chính hãng từ mọi ngành hàng (công nghệ, thời trang, mỹ phẩm, gia dụng...) sẽ đồng loạt tung hàng loạt deal giảm giá sâu nhất vào các khung giờ vàng 0h – 12h và 20h mỗi ngày. Ngoài ra, người tiêu dùng sẽ còn được thỏa thích săn voucher độc quyền với mức giảm hấp dẫn như giảm ngay 12% cho đơn hàng từ 1,5 triệu đồng, giảm đậm 14% cho đơn hàng chỉ từ 500k, kết hợp cùng Xu để được giảm giá thêm lên đến 50% trên giá trị đơn hàng.

Lazada khởi động chương trình “Siêu Sale Chính Hãng 9.9”
Xuyên suốt đại hội siêu sale 9.9 là chương trình deal đồng giá 99k

Xuyên suốt đại hội siêu sale 9.9 là chương trình deal đồng giá 99k, voucher thương hiệu giảm đến 30%, trợ giá đến 3 triệu đồng, freeship bất chấp, đổi trả dễ dàng. Theo đó có rất nhiều món phụ kiện xinh xắn, đồ ăn vặt gây nghiện, các sản phẩm chăm sóc cá nhân thiết yếu... tất cả đều có mức giá chỉ 99.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, chương trình Laz Trợ Giá sẽ tiếp sức các tín đồ shopping với mức trợ giá lên đến 3 triệu đồng, cùng loạt voucher thương hiệu giảm sâu đến 30%, đánh tan nỗi lo “đau ví”, nhường chỗ cho niềm vui mua sắm thả ga không cần lo nghĩ.

Tại một số ngành hàng như điện gia dụng và làm đẹp, người tiêu dùng còn có cơ hội cộng dồn ưu đãi lên đến 6 tầng giảm giá từ giá khuyến mãi giảm đến 50%, voucher gian hàng đến 30%, voucher max ngành hàng giảm sâu đến 15%, voucher freeship, giảm thêm với Xu và LazReward, mang đến bữa đại tiệc siêu sale không tưởng.

Freeship toàn sàn tiếp tục là đặc sản của mùa mega sale 9.9. Đặc biệt, trong 2 giờ vàng đầu tiên của chiến dịch (từ 20h đến 22h ngày 8/9) sẽ là cơ hội để thu thập voucher miễn phí vận chuyển lên đến 500.000 đồng. Đừng quên thu thập các voucher miễn phí ship tại trang chủ “Trạm Voucher”, trong trang chiến dịch 9.9, hay ngay tại trang sản phẩm của nhãn hàng.

Khách hàng cũng có thể hoàn trả hàng theo chính sách “Đổi ý” và được Lazada hỗ trợ miễn phí ở cả hai hình thức: lấy tận nơi và gửi tại bưu cục, giúp việc đổi trả trở nên dễ dàng hơn, tự tin săn các ưu đãi hấp dẫn mà không phải lo lắng gì.

Lazada khởi động chương trình “Siêu Sale Chính Hãng 9.9”
Điểm Xu hăng say, săn deal nửa giá và quà POPMART

Từ 0h ngày 6/9 – 11/9, mở app Lazada mỗi ngày để điểm danh săn rương vàng Xu (LazCoin), rinh liền tay 99K Xu tha hồ tích lũy mua sắm trong siêu sale 9.9.

Tham gia game “Đập trứng hứng POPMART” để trúng ngay Skullpanda và hàng loạt quà hấp dẫn khác như son môi, phấn phủ Hoa Tây Tử, kem chống nắng Cancer Council.

Đặc biệt trong suốt thời gian siêu sale từ 20h ngày 8 đến hết ngày 11/9, ghé ngay trang Xu để săn hàng loạt deal siêu hời giảm giá lên đến 50%, giúp bạn dễ dàng hốt ngay những món đồ yêu thích với giá sốc khó tin.

Lazada khởi động chương trình “Siêu Sale Chính Hãng 9.9”
Lazada khởi động chương trình “Siêu Sale Chính Hãng 9.9”

Một chương trình hấp dẫn khác trong dịp này đó chính là săn sale trên LazLive vào lúc 20h ngày 8/9 với mức giảm giá đến 30%, mua 1 tặng 5 siêu hấp dẫn. Cụ thể, trong phiên livestream đặc biệt “Bói Linh – Deal Xịn” duy nhất vào lúc 20 giờ ngày 8.9 với sự dẫn dắt của diễn viên Sam cùng dàn khách mời nổi tiếng gồm Khả Như, Phát La, Mlee, Thu Thuỷ và Hạnh Sino. Tại đây, người mua sắm sẽ được lắng nghe những review chân thực, xem cận cảnh sản phẩm và được giải đáp mọi thắc mắc từ chính các chuyên gia và các nghệ sĩ khách mời cũng như tận hưởng những ưu đãi hiếm có khó tìm như voucher giảm giá sâu đến 30%, chương trình “Mua 1 tặng 5” siêu hấp dẫn, freeship 0đ cho mọi đơn hàng.

Lazada khởi động chương trình “Siêu Sale Chính Hãng 9.9”
Game “Mua không áy náy” khởi động đại tiệc sale toàn sàn từ 0h ngày 5/9

Đại tiệc sale toàn sàn sẽ diễn ra từ 0h ngày 5/9 Lazada, truy cập là có ngay voucher 50k và 100k tại Đây. Muốn “săn” voucher giá trị hơn thì đừng bỏ lỡ LazLive “Hãy Chọn Giá Hời” vào lúc 19 đến 20h30 các ngày 9 và ngày 10/9 để rinh về cơ hội trúng voucher lên đến 200k.

Đại tiệc chính thức khai màn vào 20h ngày 8/9. Mở ứng dụng Lazada ngay hôm nay để thu thập voucher và cho vào giỏ hàng những món đồ bạn yêu thích!

Lazada Siêu Sale Chính Hãng 9.9 mùa mua sắm cuối năm sale ngày đôi

