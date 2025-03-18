Với mục tiêu mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, giá tốt và đa dạng sản phẩm cho khách hàng, Lazada không chỉ đẩy mạnh hàng loạt chương trình ưu đãi “sốc” trong dịp sinh nhật lần này, mà còn hứa hẹn mang đến một mùa mega sale tưng bừng với nhiều hoạt động tương tác, game hấp dẫn và livestream ngập tràn quà tặng.

Mừng sinh nhật tuổi 13, Lazada mở đại tiệc Sale sinh nhật

Trong Lazada “Sale Sinh Nhật” sẽ có “cơn mưa” voucher giảm giá, giúp người dùng thỏa sức mua sắm với mức giá siêu hời tại Trạm Voucher. Nổi bật là Voucher Max có giá trị lên đến 1 triệu đồng, được áp dụng cho hầu hết các ngành hàng. Cụ thể, voucher giảm 8% tối đa 1 triệu đồng áp dụng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng, voucher giảm 10% tối đa 200 nghìn đồng áp dụng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng, voucher giảm 14% tối đa 100 nghìn đồng áp dụng cho đơn hàng từ 400 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, chương trình Freeship tưng bừng sẽ diễn ra xuyên suốt thời gian khuyến mãi. Đặc biệt từ 20h - 22h ngày mở màn sinh nhật 24/3 sẽ có ưu đãi freeship lên đến 500.000 đồng, tạo điều kiện tối đa để khách hàng săn sale không lo phí vận chuyển.

Ngoài ra, người dùng có thể săn Shop Voucher lên đến 20%, thu thập tại gian hàng hoặc trang sản phẩm. Các Samfan, Apple fan hay các tín đồ thời trang và làm đẹp, dịp “Sale Sinh Nhật” là thời điểm vàng để tậu cho mình sản phẩm ưng ý với giá cực kì hạt dẻ nhờ voucher thanh toán lên đến 1.5 triệu đồng từ các ngân hàng đối tác của Lazada.

Chưa kể, chương trình LazSubsidy với trợ giá lên đến 8 triệu đồng cũng là một trong những điểm nhấn không nên bỏ qua trong lễ hội mua sắm lần này. Lazada cũng dành tặng riêng cho khách hàng mua sắm tại các gian hàng chính hãng voucher giảm giá hấp dẫn lên đến 50%. Với người dùng mới tạo tài khoản, Lazada dành tặng các bạn nhân dịp sinh nhật voucher trị giá 45.000 đồng và deal Choice 0 đồng áp dụng cho một số sản phẩm.

Vào khung giờ vàng 0h - 12h - 20h Lazada sẽ mang đến cơn mưa voucher từ LazMall

Trong suốt thời gian diễn ra Sale Sinh Nhật, vào khung giờ vàng 0h - 12h - 20h Lazada sẽ mang đến cơn mưa voucher từ LazMall với ưu đãi lên đến 20% có thể thu thập và sử dụng ngay mỗi ngày. Các thương hiệu nổi tiếng như Addidas, Dottie, Evoluderm, Coccon, Mac, Cardina, Watsons, Hasaki cũng góp mặt trong đại tiệc sale lần này với loạt ưu đãi không thể chối từ: mua 1 tặng 1, mua 3 giảm từ 13%!

Với "cao thủ" săn xu, chỉ cần điểm danh là có cơ hội nhận xu

Với những "cao thủ" săn xu, chỉ cần điểm danh là có cơ hội nhận ngay 33 ngàn xu, với 13 ngàn xu tích lũy đổi quà giá trị lên đến 1.3 triệu đồng. Trong suốt chiến dịch mừng sinh nhật, còn có ưu đãi giảm thêm 50% độc quyền tại trang Xu, giúp bạn mua sắm tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Trong suốt chiến dịch mừng sinh nhật, còn có ưu đãi giảm thêm 50% độc quyền tại trang Xu, giúp bạn mua sắm tiết kiệm hơn

Còn các "chiến thần" săn livestream cũng đừng bỏ lỡ sự kiện của LazLive được tổ chức trên kênh của Babykopo home vào lúc 20h ngày 24/03 kéo dài đến 2h ngày 25/03 và An Phương ngày 25/03 từ 12-18h. Các chương trình livestream sẽ ngập tràn quà tặng, deal sốc và voucher từ 15-50%, giúp bạn chốt đơn nhanh với giá siêu hời.

Thông qua lễ hội mua sắm mừng “Sale Sinh Nhật”, Lazada mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến vượt trội với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Hãy cùng Lazada tận hưởng một mùa sinh nhật tưng bừng, săn sale thả ga và ghi dấu những khoảnh khắc mua sắm đáng nhớ!