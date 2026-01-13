Cụ thể, chiến dịch “Siêu Sale Tết” sẽ được chia làm 3 giai đoạn cao điểm diễn ra từ ngày 15 - 17/1, 25 - 27/1 và 1- 4/2, Lazada mang đến người tiêu dùng voucher chiến dịch lên đến 8 triệu đồng, kết hợp mức giảm giá lên đến 88%, freeship toàn sàn, đổi trả dễ dàng theo nhu cầu trong vòng 30 ngày.

Lazada khởi động chiến dịch “Siêu Sale Tết” 2026

Song song với đó, Lazada đẩy mạnh hoạt động LazLive mỗi ngày từ 8 giờ đến 22 giờ xuyên suốt từ 14 - 29/1/2026. Đây là hoạt động vừa tăng cường giải trí vừa giúp người xem săn deal giảm đến 88%, freeship và đặc biệt là voucher giảm 32% dành riêng cho khách hàng mới.

Để áp được nhiều khuyến mãi tối đa, người mua đừng quên ghé trang Xu điểm danh mỗi ngày, chơi Rương Vàng để nhận đến 111k Xu đồng thời săn deal hời trợ xu giảm đến 50%.

Riêng với các chủ thẻ ngân hàng và ví điện tử được Lazada ưu ái tặng thêm mã giảm giá đến 10%, góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm Tết liền mạch, tiện lợi và tiết kiệm hơn cho người tiêu dùng.

Săn sale mọi ngành hàng - Bội thu nghìn ưu đãi

Đáng chú ý tất cả các ngành hàng đều có giảm giá sâu trong dịp này

Đáng chú ý, tất cả các ngành hàng đều có giảm giá sâu trong dịp này. Cụ thể, với nhóm bách hóa và hàng tiêu dùng nhanh, Lazada mang đến ưu đãi giảm đến 88% cho các mặt hàng thiết yếu, đồng thời triển khai dịch vụ giao hỏa tốc 4 giờ tại một số khu vực, giúp người tiêu dùng linh hoạt chuẩn bị Tết ngay cả trong những ngày cận lễ. Ngành hàng nhà cửa đời sống cũng áp dụng mức giảm lên đến 50%, kèm voucher đến 1 triệu đồng cho các sản phẩm trang trí, gia dụng và quà tết.

Ở nhóm ngành hàng công nghệ, Lazada triển khai voucher tối đa lên đến 3 triệu đồng, kết hợp chương trình trả góp 0% cho đơn hàng từ 3 triệu đồng, tạo điều kiện để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị, chuẩn bị cho nhu cầu làm việc, giải trí và kết nối trong dịp đầu năm mới. Ngành hàng thời trang và làm đẹp áp dụng mức giảm lên đến 50%, trong đó nhiều sản phẩm làm đẹp chính hãng còn có chương trình mua 1 tặng 1, kết hợp voucher thương hiệu lên đến 15%.

Người tiêu dùng có thể tham khảo các sản phẩm đang bán chạy và có khuyến mãi sâu tại Đây.

Tại gian hàng quốc tế chính hãng cũng có chương trình khuyến mãi khủng

Bên cạnh đó, Lazada mở rộng trải nghiệm Tết sang nhóm dịch vụ số với chương trình nạp tiền điện thoại giảm trực tiếp 30.000 đồng và e-voucher dịch vụ giảm đến 5%, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái mua sắm Tết trọn vẹn trên một nền tảng duy nhất.

Và để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng quốc tế chính hãng, gian hàng quốc tế Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao) tiếp tục tung khuyến mãi khủng trong dịp Tết với hàng triệu sản phẩm giảm giá lên tới 88%, hoàn toàn freeship, giao hàng nhanh chỉ trong 7 ngày và tùy ý đổi trả trong vòng 30 ngày. Với người mua lần đầu, Lazada tặng ngay voucher giảm đến 25%.

Lazada còn triển khai chương trình lì xì ngẫu nhiên “Xoay Vòng Tết Lộc 2026”

Như một lời tri ân và chúc Tết đầu xuân, Lazada còn triển khai chương trình lì xì ngẫu nhiên “Xoay Vòng Tết Lộc 2026”, gửi tặng hàng ngàn bao lì xì đến người dùng từ ngày 8 đến ngày 14/1/2026. Bên cạnh đó, người dùng có thể quét mã QR trên bao lì xì để thu thập voucher giảm giá lên đến 35%, áp dụng toàn sàn trong khuôn khổ chương trình Lazada Siêu Sale Tết.

Thông qua loạt ưu đãi lớn này, Lazada kỳ vọng góp phần lan tỏa không khí Tết rộn ràng cùng trải nghiệm mua sắm Tết trọn vẹn và nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng. Mỗi đơn hàng không chỉ là một ưu đãi, mà còn cùng Lazada hòa nhịp đón Tết cổ truyền ấm áp tại mọi gia đình.