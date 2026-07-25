Lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 5 tháng

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau khi vượt 4,7%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau khi lập đỉnh

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi vừa chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước nguy cơ lạm phát quay trở lại khi giá dầu Brent tăng mạnh vì căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, chỉ báo tham chiếu đối với lãi suất vay mua nhà, vay mua ô tô và nhiều khoản tín dụng khác, giảm khoảng một điểm cơ bản xuống 4,693%. Trước đó một ngày, lợi suất từng vượt mốc 4,7%, mức cao nhất kể từ ngày 15/1/2025.

Ở nhóm trái phiếu ngắn hạn, lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm gần 2 điểm cơ bản xuống còn 4,333%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm gần như đi ngang quanh 5,16%.

Diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ Kỳ hạn Lợi suất: 1 tháng 3,767%; 3 tháng 3,886%; 6 tháng 4,037%;1 năm 4,123%; 2 năm 4,333%; 10 năm 4,693%; 30 năm 5,163%

Một điểm cơ bản tương đương 0,01 điểm phần trăm. Trên thị trường trái phiếu, giá và lợi suất luôn biến động theo chiều ngược nhau. Khi nhà đầu tư bán trái phiếu, giá giảm và lợi suất tăng.

Nguyên nhân chính khiến lợi suất tăng mạnh trong những phiên gần đây đến từ đà tăng của giá dầu Brent, có thời điểm vượt 100 USD một thùng. Giá năng lượng tăng thường kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng tăng, qua đó tạo thêm áp lực lên lạm phát.

Yếu tố này xuất hiện đúng thời điểm thị trường vẫn đang theo dõi lộ trình điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu lạm phát tiếp tục tăng, Fed có thể phải duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn so với kỳ vọng trước đó.

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục chi phối thị trường

Tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng từ những diễn biến mới tại Trung Đông. Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi xung đột lan rộng tại khu vực Biển Đỏ. Trong cuộc phỏng vấn với Axios, ông cho biết quyết định có thể được đưa ra trong thời gian ngắn và quy mô chiến dịch sẽ lớn hơn các đợt không kích trước đây.

Theo thông tin được công bố, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã hoàn thành đêm không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, giá dầu có thể duy trì ở mức cao, khiến kỳ vọng lạm phát của thị trường tiếp tục gia tăng và gây áp lực lên thị trường trái phiếu toàn cầu.

Dữ liệu việc làm củng cố sức mạnh kinh tế Mỹ

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, báo cáo về thị trường lao động Mỹ cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 18/7 đạt 187.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 212.000 của các chuyên gia kinh tế. Kết quả này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu khá tốt.

Dữ liệu tích cực giúp củng cố nhận định rằng nền kinh tế Mỹ chưa suy yếu đáng kể. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa Fed sẽ có ít áp lực hơn để sớm cắt giảm lãi suất.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ do S&P Global công bố. Chỉ số này phản ánh sức khỏe của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đồng thời cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.

Nếu PMI tiếp tục cho thấy hoạt động kinh tế duy trì tích cực, kỳ vọng về việc Fed giữ lãi suất cao có thể được củng cố, qua đó khiến lợi suất trái phiếu biến động mạnh trong các phiên giao dịch tiếp theo.