Việc làm Mỹ vượt dự báo, Fed chưa vội giảm lãi suất. Ảnh AI.

Việc làm Mỹ tăng mạnh, Fed tiếp tục trì hoãn hạ lãi suất

Báo cáo việc làm mới công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái ổn định bất chấp môi trường lãi suất cao kéo dài và áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát. Điều này đang khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ tiếp tục suy giảm.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 172.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 5, cao hơn nhiều so với mức dự báo 80.000 việc làm của giới phân tích. Con số này chỉ thấp hơn nhẹ so với mức 179.000 việc làm của tháng trước sau điều chỉnh.

Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%, phù hợp với dự báo thị trường. Đây là tháng thứ nhiều liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp dao động trong vùng thấp lịch sử, phản ánh nhu cầu tuyển dụng vẫn duy trì ở mức cao.

Dữ liệu mới nhất tiếp tục cho thấy kinh tế Mỹ chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu đủ mạnh để buộc Fed phải thay đổi lập trường chính sách.

Dịch vụ và y tế tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng việc làm

Động lực chính của thị trường lao động Mỹ trong tháng 5 đến từ các ngành dịch vụ.

Lĩnh vực giải trí và khách sạn dẫn đầu khi tạo thêm 70.000 việc làm mới, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 14.000 việc làm mỗi tháng trong năm qua. Các chuyên gia nhận định nhu cầu tuyển dụng có thể được thúc đẩy bởi các hoạt động chuẩn bị cho World Cup và mùa du lịch cao điểm.

Khu vực chính quyền địa phương bổ sung thêm 55.000 lao động, trong khi ngành chăm sóc sức khỏe tiếp tục duy trì vai trò trụ cột với 35.000 việc làm mới.

Lĩnh vực trợ giúp xã hội đóng góp thêm 12.000 việc làm, cho thấy nhu cầu nhân lực trong các dịch vụ cộng đồng vẫn tăng đều.

Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này phù hợp với dự báo của Phố Wall và không tạo thêm áp lực lớn lên lạm phát tiền lương.

Một tín hiệu tích cực khác là số liệu của các tháng trước tiếp tục được điều chỉnh theo hướng khả quan hơn. Tháng 4 được bổ sung thêm 64.000 việc làm so với báo cáo ban đầu, còn tháng 3 tăng thêm 29.000 việc làm.

Những điều chỉnh này cho thấy sức khỏe của thị trường lao động Mỹ trong quý II tốt hơn đánh giá trước đó.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng 172.000 trong giai đoạn này sau khi điều chỉnh theo mùa, giảm nhẹ so với con số 179.000 đã được điều chỉnh tăng trong tháng Tư và cao hơn nhiều so với ước tính đồng thuận của Dow Jones là 80.000.

Fed có thêm lý do để chờ đợi

Báo cáo việc làm tháng 5 được công bố trong thời điểm giới đầu tư đang theo dõi sát mọi tín hiệu liên quan đến lộ trình lãi suất của Fed.

Từ đầu năm đến nay, ngân hàng trung ương Mỹ liên tục phát tín hiệu thận trọng trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh chính sách. Mặc dù áp lực giá đã giảm đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm năm 2022–2023, lạm phát vẫn chưa trở về mục tiêu 2%.

Dữ liệu việc làm tích cực khiến Fed có thêm cơ sở để duy trì chính sách hiện tại.

Bà Ellen Zentner, chiến lược gia kinh tế trưởng tại Morgan Stanley Wealth Management, nhận định các số liệu lao động khả quan giúp Fed tiếp tục lựa chọn chiến lược "quan sát và chờ đợi", đồng thời tập trung nhiều hơn vào cuộc chiến chống lạm phát.

Theo đánh giá của thị trường tài chính, khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn đang giảm xuống sau báo cáo này.

Ngay sau khi số liệu được công bố, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, phản ánh kỳ vọng lãi suất cao có thể kéo dài hơn dự kiến.

Tác động tới kinh tế toàn cầu và Việt Nam

Việc nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục duy trì đà tạo việc làm tích cực mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho tăng trưởng toàn cầu.

Một thị trường lao động khỏe mạnh đồng nghĩa với khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tiếp tục được duy trì. Điều này hỗ trợ nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, mặt trái của diễn biến này là lãi suất đồng USD có thể duy trì ở mức cao lâu hơn. Điều đó tạo áp lực lên tỷ giá, chi phí vốn và dòng vốn đầu tư tại nhiều nền kinh tế mới nổi.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ, triển vọng tiêu dùng tích cực của nền kinh tế Mỹ là yếu tố hỗ trợ đơn hàng trong những tháng cuối năm. Ngược lại, các doanh nghiệp vay vốn ngoại tệ hoặc phụ thuộc vào nguồn vốn quốc tế sẽ tiếp tục phải theo dõi sát chính sách tiền tệ của Fed.

Theo dự báo của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng khoảng 3% trong quý II sau khi ghi nhận mức tăng 1,6% trong quý I. Nếu kịch bản này thành hiện thực, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục chứng minh khả năng chống chịu mạnh mẽ trước môi trường lãi suất cao kéo dài.