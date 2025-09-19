Tóm tắt những nội dung chính của cuộc họp Fed mới nhất

Ngân hàng trung ương vẫn giữ nguyên lãi suất vì lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Powell bày tỏ lo ngại rằng mức thuế quan do chính quyền Trump áp đặt có thể khiến giá cả tăng vọt.

Theo biểu đồ điểm (dot-plot), Fed dự kiến sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, sang năm 2026, triển vọng chính sách vẫn gây tranh cãi khi một số thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho rằng có thể cần tới ba hoặc bốn lần hạ lãi suất.

Chủ tịch Jerome Powell khẳng định quyết định lần này là một “cắt giảm quản lý rủi ro”, phản ánh sự cân bằng giữa áp lực lạm phát Mỹ và thị trường lao động đang suy yếu. Chỉ số CPI tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước – mức cao nhất kể từ tháng 1 – trong khi tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu gia tăng ở nhóm lao động thiểu số.

Powell cảnh báo rằng các thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể tiếp tục đẩy giá cả đi lên trong năm nay và sang năm sau, dù hiện tại tác động lên người tiêu dùng còn hạn chế. Ông cũng nhấn mạnh Fed không muốn thị trường việc làm yếu thêm, đồng thời bác bỏ khả năng giảm lãi suất mạnh ở mức 50 điểm cơ bản.

Các chuyên gia nhận định quyết định này cho thấy phe ôn hòa đang nắm quyền chi phối tại Fed. Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng trái chiều: Dow Jones tăng hơn 200 điểm trong khi S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm nhẹ.