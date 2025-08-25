Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất có thể sớm diễn ra. Ảnh: Getty.

Chính sách tiền tệ thắt chặt này thường đi kèm với tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động suy yếu, nhưng nền kinh tế Mỹ đã “thách thức” quy luật trong một thời gian dài. Điều này khiến nhiều người tin rằng Fed, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Jerome Powell, đã thực hiện thành công “cú hạ cánh mềm” – kiềm chế lạm phát mà không gây suy thoái.

Tuy nhiên, bức tranh đang thay đổi. Các yếu tố mới như thuế quan và căng thẳng địa chính trị đang khiến “con đường vàng” mà Powell hướng tới trở nên khó giữ. Thị trường lao động Mỹ đang nguội nhanh, buộc Powell phải phát tín hiệu điều chỉnh tại hội nghị Jackson Hole: “Rủi ro giữa lạm phát cao và thất nghiệp đang chuyển dịch” với hàm ý Fed có thể chuyển trọng tâm sang hỗ trợ việc làm.

Chỉ một gợi ý nhỏ về khả năng cắt giảm lãi suất đã khiến thị trường tài chính bùng nổ: Dow Jones lập đỉnh mới, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm mạnh. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của Powell đối với kinh tế và chứng khoán Mỹ vẫn là tuyệt đối. Như giới phân tích từng nói: “Mọi con đường đều dẫn đến Jerome”.

Powell phát tín hiệu giảm lãi suất: Tại Jackson Hole, ông cho biết rủi ro suy thoái có thể buộc Fed điều chỉnh chính sách.

Chính phủ Mỹ sở hữu 10% cổ phần Intel: Nhà Trắng chi 8,9 tỷ USD mua hơn 433 triệu cổ phiếu Intel với giá 20,47 USD/cp.

Ông Trump nhắm đến ngành đồ nội thất: Thuế quan mới sẽ được áp dụng vào cuối năm, nhằm “đưa ngành này trở lại Mỹ”.

Chứng khoán Mỹ tăng vọt: Dow Jones và S&P 500 bứt phá, FTSE 100 lập đỉnh lịch sử sau bài phát biểu của Powell.

Thị trường Mỹ bước vào giai đoạn quan sát nhịp cắt giảm lãi suất. Dữ liệu PCE sắp công bố và báo cáo lợi nhuận của Nvidia tuần này sẽ định hình tâm lý nhà đầu tư.