Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trái chiều trong phiên giao dịch hôm nay 21/8, khi giới đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế sơ bộ của khu vực đồng Euro và chỉ số PMI của Anh để đánh giá triển vọng tăng trưởng. Không có báo cáo lợi nhuận đáng chú ý nào tại châu Âu trong ngày.
Thị trường Châu Âu mở cửa trái chiều trước dữ liệu PMI
Thị trường Châu Âu mở cửa trái chiều trước dữ liệu PMI. Ảnh: Getty.

Diễn biến này trái ngược với đà tăng tại châu Á - Thái Bình Dương, nơi hầu hết thị trường chứng khoán đều đi lên, đặc biệt là cổ phiếu Úc. Tuy nhiên, tâm lý tích cực ở châu Á lại không đồng điệu với Phố Wall, khi nhóm công nghệ kéo thị trường Mỹ đi xuống trong phiên trước đó. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên giao dịch qua đêm.

Trọng tâm chú ý của giới đầu tư toàn cầu hiện dồn vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Biên bản cuộc họp tháng 7 cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiếp tục lo ngại về lạm phát và thị trường lao động, nhưng phần lớn cho rằng còn quá sớm để hạ lãi suất. Đáng chú ý, hai Thống đốc Fed là Christopher Waller và Michelle Bowman đã bỏ phiếu phản đối giữ nguyên lãi suất, đây cũng là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ năm 1993.

Các thị trường cũng hướng về hội nghị Jackson Hole khai mạc hôm nay tại Wyoming, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến có bài phát biểu quan trọng vào ngày mai. Nhà đầu tư đang kỳ vọng tìm thêm tín hiệu về lộ trình điều hành lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 82% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới.

Chỉ số Quản lý Thu mua (Purchasing Managers’ Index – PMI) là chỉ báo kinh tế hàng tháng phản ánh sức khỏe hoạt động sản xuất và dịch vụ. PMI được xây dựng dựa trên khảo sát các nhà quản lý thu mua về đơn hàng mới, sản lượng, việc làm và tồn kho. Chỉ số trên 50 cho thấy hoạt động đang mở rộng, dưới 50 phản ánh sự thu hẹp. Do công bố sớm hơn các số liệu tăng trưởng chính thức, PMI được coi là “nhiệt kế” giúp nhà đầu tư và ngân hàng trung ương dự báo xu hướng kinh tế.
