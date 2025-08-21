Chứng khoán châu Á giảm theo đà phố Wall, xuất khẩu Nhật Bản sụt mạnh nhất trong hơn 4 năm

Dữ liệu thương mại của Nhật Bản công bố hôm thứ Tư cho thấy kim ngạch xuất khẩu giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, mức giảm mạnh nhất trong hơn bốn năm qua. Ảnh: Getty.

Sắc đỏ phủ khắp các sàn giao dịch châu Á sáng nay 20/8. Làn sóng bán tháo bắt nguồn từ Phố Wall đêm trước lan rộng, đúng lúc Nhật Bản công bố số liệu xuất khẩu tệ nhất trong hơn bốn năm. Cú đúp tin xấu ấy như một cú đánh trực diện vào niềm tin vốn đã mong manh của nhà đầu tư khu vực.

Nhật Bản - chiếc phong vũ biểu đáng lo ngại

Xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới giảm 2,6% trong tháng 7, sâu hơn nhiều so với dự báo và là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Đây không chỉ là thống kê thương mại thông thường, mà còn là tín hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu chung, đặc biệt từ Trung Quốc và châu Âu đang nguội lạnh. Đối với Nhật Bản, vốn dựa nhiều vào xuất khẩu công nghệ và ô tô, sự suy yếu này đồng nghĩa với áp lực tăng trưởng mới trong nửa cuối năm.

Điều khiến thị trường thêm bất an là xu hướng giảm này xuất hiện đúng lúc kinh tế trong nước vẫn chật vật với tiêu dùng yếu và giá cả leo thang. Khi cả “đầu tàu xuất khẩu” lẫn “động cơ nội địa” đều hụt hơi, nhà đầu tư lo ngại Nhật Bản sẽ trở thành tâm điểm của làn sóng bi quan mới ở châu Á.

Tại Bắc Kinh, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản tháng thứ ba liên tiếp. Đây là quyết định nhằm giữ sự ổn định, song cũng đồng nghĩa Bắc Kinh chưa sẵn sàng tung ra biện pháp kích thích mạnh mẽ để vực dậy đà tăng trưởng. Thông điệp ấy, dù không bất ngờ, nhưng càng khiến thị trường khu vực thêm thận trọng: động lực phục hồi từ nền kinh tế lớn nhất châu Á vẫn còn thiếu rõ ràng.

Bóng đen từ Phố Wall

Ở bên kia Thái Bình Dương, Phố Wall vừa trải qua phiên điều chỉnh mạnh khi nhóm công nghệ – dẫn đầu là Nvidia - bị chốt lời sau chuỗi tăng kéo dài. S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lao dốc, báo hiệu cơn hưng phấn với cổ phiếu trí tuệ nhân tạo có thể đã qua đỉnh. Điều này tác động trực tiếp tới tâm lý giới đầu tư châu Á, vốn phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng công nghệ toàn cầu.

Khi xuất khẩu Nhật Bản chững lại, Trung Quốc chưa muốn nới lỏng, còn Phố Wall điều chỉnh, chứng khoán châu Á rơi vào trạng thái “ba tầng áp lực”. Nhà đầu tư không chỉ lo ngại triển vọng kinh tế, mà còn dè chừng khả năng dòng vốn ngoại rút khỏi các thị trường mới nổi trong khu vực.

Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, châu Á khó thoát khỏi đà giảm nếu không có cú hích từ chính sách nói chung, trong đó đặc biệt là từ Bắc Kinh. Nhật Bản có thể phải tính đến các gói hỗ trợ xuất khẩu hoặc điều chỉnh chính sách tiền tệ linh hoạt hơn. Còn ở Mỹ, diễn biến của nhóm công nghệ sẽ tiếp tục là “kim chỉ nam” cho tâm lý toàn cầu.

Trong bức tranh ấy, điều dễ thấy nhất là thị trường châu Á vẫn ở thế bị động, phản ứng theo những biến động từ các trung tâm lớn hơn. Và cú trượt xuất khẩu của Nhật Bản lần này chỉ như một lời nhắc rằng khu vực vẫn mong manh trước cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu.