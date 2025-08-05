Chứng Khoán Châu Á trái chiều khi nhà đầu tư cân nhắc thuế quan và động thái của OPEC+

Những diễn biến trái chiều thể hiện rõ tại Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương. Khi tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lao dốc hơn 2% vào sáng thứ Hai, giảm xuống còn 39.969,79 điểm. Chỉ số Topix cũng mất 1,81%, trong bối cảnh đồng yên tiếp tục suy yếu so với USD, giao dịch ở mức 147,69 yên/USD. Các cổ phiếu tài chính và nhóm xuất khẩu trong đó đặc biệt là ô tô đã dẫn đầu đà bán tháo, do lo ngại về lãi suất Mỹ có thể được điều chỉnh vào tháng tới.

Ngược lại, Hàn Quốc ghi nhận sắc xanh nhẹ với chỉ số Kospi tăng 0,13% và Kosdaq nhích 0,53%. Còn tại Úc, S&P/ASX 200 giảm nhẹ 0,21%.

Giới đầu tư toàn cầu hiện vẫn đang tiêu hóa các thông tin trái chiều từ Mỹ. Báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng hôm thứ Sáu đã kéo thị trường Phố Wall đi xuống, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn và có thể ngay trong tháng tới.

Bên cạnh đó, thị trường năng lượng cũng trở thành tâm điểm sau khi OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9. Động thái này nhằm giành lại thị phần và phản ánh sự tự tin vào nền kinh tế toàn cầu, dù một số lo ngại vẫn xoay quanh rủi ro nguồn cung từ Nga.

Ngay sau tuyên bố của OPEC+, giá dầu Brent giao tháng tới giảm 0,62% xuống 69,24 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 0,58% còn 66,94 USD/thùng đã nối dài đà giảm mạnh từ phiên cuối tuần trước.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, ba chỉ số chính đều mất điểm vào cuối tuần. S&P 500 giảm 1,6% còn 6.238,01 điểm, Nasdaq Composite giảm 2,24% còn 20.650,13 điểm và Dow Jones mất hơn 540 điểm, dừng tại 43.588,58 điểm.

Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Fed cũng như tác động thực tế của các mức thuế mới. Thị trường toàn cầu bước vào tháng mới với nhiều biến động tiềm tàng, và các yếu tố địa chính trị, lạm phát cũng như năng lượng sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong định hình tâm lý đầu tư.