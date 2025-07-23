Trump công bố thỏa thuận thương mại lớn nhất từng có với Nhật Bản

Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Nhật Bản, Ryosei Akazawa, đã tuyên bố ”#Nhiệm vụ đã hoàn thành” trong một bài đăng trên X. Ảnh: Getty.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump gọi đây là “có lẽ là thỏa thuận lớn nhất từng được thực hiện”, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ “nhận được 90% lợi nhuận”, đồng thời khẳng định thỏa thuận sẽ tạo ra "hàng trăm nghìn việc làm" cho người Mỹ.

Thuế ô tô giảm, Nhật mở cửa thương mại

Theo nội dung công bố, mức thuế nhập khẩu ô tô từ Nhật Bản vào Mỹ sẽ giảm từ 25% xuống 15%, một con số được xem là “gây sốc” nếu xét theo chuẩn mực của một năm trước, theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Brian Jacobsen từ Annex Wealth Management.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cũng xác nhận điều này, đồng thời nhấn mạnh việc mở cửa thị trường Nhật cho hàng hóa Mỹ như ô tô, xe tải, gạo và các mặt hàng nông sản khác.

Xuất khẩu ô tô – ngành mũi nhọn của Nhật Bản chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 – đã giảm sâu trong hai tháng gần nhất, với mức giảm 26,7% trong tháng 6 và 24,7% trong tháng 5. Tổng giá trị hàng xuất khẩu sang Mỹ nửa đầu năm đạt 70,34 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8%.

Tokyo phản hồi tích cực, cổ phiếu bứt phá

Ngay sau thông báo từ ông Trump, nhà đàm phán thương mại hàng đầu Nhật Bản Ryosei Akazawa đăng trên mạng xã hội X dòng chữ: “#Nhiệm vụ đã hoàn thành”, thể hiện sự hài lòng của phía Tokyo.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản lập tức phản ứng mạnh. Chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 2%, trong khi cổ phiếu các hãng ô tô lớn đồng loạt bứt phá: Toyota tăng 11%, Mazda Motor tăng 17%, Mitsubishi Motors tăng 13%, Honda và Nissan cùng tăng hơn 8%.

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh cả hai nhà lãnh đạo đang chịu áp lực chính trị lớn. Với ông Trump, đây là bước đi chiến lược trong chiến dịch tái tranh cử, chứng minh khả năng đàm phán thương mại và thu hút đầu tư khổng lồ vào Mỹ. Ông còn tiết lộ rằng một thỏa thuận bổ sung về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang được hoàn tất và một thỏa thuận mới với châu Âu sẽ được công bố “ngày mai”.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Ishiba đang đối mặt với bất ổn nội bộ sau khi liên minh cầm quyền mất đa số tại Thượng viện. Báo Mainichi cho biết ông Ishiba dự định sẽ từ chức vào tháng 8, trong khi truyền thông Yoimuri nói quyết định sẽ được đưa ra sau khi đánh giá kết quả đàm phán thuế quan.

HSBC trong một ghi chú nhận định: “Một thỏa thuận thương mại thuận lợi với Hoa Kỳ có thể giúp ông Ishiba tránh được bất tín nhiệm từ nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP).”

Jeremy Schwartz, Giám đốc thông tin toàn cầu tại WisdomTree, cho rằng phản ứng mạnh mẽ của thị trường là do kỳ vọng đã quá thấp. “Trump đang tận dụng các thỏa thuận thương mại không chỉ để cân bằng thương mại mà còn thúc đẩy đầu tư chiến lược vào Mỹ”, ông nói, đề cập đến cam kết đầu tư lên tới 500 tỷ USD trong 4 năm từ SoftBank, OpenAI và Oracle vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Ông Schwartz đánh giá thỏa thuận với Nhật Bản là một trong những “điều khoản tốt nhất” mà Mỹ từng có với một quốc gia lớn.