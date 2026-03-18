Mạng lưới công nghệ trọng điểm đặt mục tiêu thu hút 120 nhà khoa học

La Giang

08:44 | 18/03/2026
Ngày 17/3, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và 27 trường Đại học tổ chức Lễ ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0, đánh dấu bước triển khai quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới đào tạo và nghiên cứu công nghệ tiên tiến nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.
Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Đề án Phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030, được phê duyệt theo Quyết định 374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ chủ trì mạng lưới trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đóng vai trò là cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt hệ thống trong các lĩnh vực: Công nghệ mạng thế hệ sau, Công nghệ an ninh mạng thông minh, Truyền thông Đa phương tiện, giữ vị trí trung tâm trong việc điều phối, kết nối và phát huy nguồn lực của các đơn vị thành viên.

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại sự kiện.

Với thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ số, Học viện sẽ đảm nhiệm vai trò hạt nhân trong việc định hướng phát triển chương trình đào tạo, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng nền tảng học liệu và hạ tầng dùng chung, đồng thời kết nối các trường đại học với doanh nghiệp và các tổ chức khoa học – công nghệ trong và ngoài nước.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực công nghệ, cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước. Tại chương trình, Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 chính thức ra mắt với sự tham gia của 27 cơ sở đào tạo đại học trong mạng lưới.

Ban điều phối có nhiệm vụ điều hành, kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong toàn hệ thống, bao gồm phát triển chương trình đào tạo xuất sắc và tài năng, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế. Việc hình thành Ban điều phối cũng nhằm tối ưu hóa nguồn lực của các cơ sở đào tạo thành viên, tạo nền tảng để xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Theo định hướng triển khai, mạng lưới sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực trong ba lĩnh vực công nghệ mũi nhọn gồm: công nghệ mạng thế hệ sau, công nghệ an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển nền kinh tế số.

Ra mắt Ban điều phối hệ thống các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0.

Trong giai đoạn đầu, các thành viên mạng lưới sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như phát triển chương trình đào tạo xuất sắc, xây dựng hệ thống học liệu điện tử dùng chung, chia sẻ phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các cơ sở đào tạo. Mạng lưới cũng đặt mục tiêu thu hút hơn 120 chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn phát triển các chương trình đào tạo.

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhấn mạnh, việc thành lập Ban điều phối không chỉ nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Thông qua mô hình mạng lưới, các trường đại học có thể phát huy thế mạnh của từng đơn vị, đồng thời hình thành các nhóm nghiên cứu liên trường, tạo ra các sản phẩm công nghệ có giá trị ứng dụng cao.

Ngay sau lễ ra mắt, chương trình tiếp tục với Hội thảo khoa học về phát triển trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số quốc gia, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ trao đổi về xu hướng công nghệ mới, định hướng phát triển nguồn nhân lực và cơ hội hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới.

Việc ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc kết nối nguồn lực giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, góp phần đào tạo thế hệ nhân lực công nghệ chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

