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OpenAI tăng tốc thâu tóm startup, mở rộng tham vọng AI sang tài chính cá nhân

Hoàng Anh

Hoàng Anh

11:26 | 15/04/2026
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OpenAI tiếp tục chiến lược mở rộng thông qua thương vụ mua lại Hiro Finance, một startup chuyên về lập kế hoạch tài chính cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
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OpenAI tiếp tục chiến lược mở rộng thông qua các thương vụ khi chính thức mua lại Hiro Finance, một startup chuyên về lập kế hoạch tài chính cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là thương vụ thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cho thấy tốc độ mở rộng đáng chú ý của công ty trong năm 2026.

Hiro Finance được thành lập vào năm 2024 bởi Ethan Bloch, nhà sáng lập ứng dụng tiết kiệm Digit trước đây cùng Rushabh Doshi. Sản phẩm của Hiro tập trung vào việc sử dụng AI để giúp người dùng xây dựng các kịch bản tài chính, từ đó hỗ trợ lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư theo hướng cá nhân hóa.

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Dù chưa công bố số vốn huy động, startup này từng nhận đầu tư từ nhiều quỹ lớn như Ribbit Capital, General Catalyst và Restive. Theo thông báo từ nhà sáng lập trên LinkedIn, ứng dụng Hiro sẽ chính thức ngừng hoạt động vào ngày 20/4/2026.

Người dùng được khuyến nghị xuất toàn bộ dữ liệu cá nhân trước ngày 13/5/2026, sau đó hệ thống sẽ xóa toàn bộ thông tin khỏi máy chủ. Toàn bộ đội ngũ khoảng 10 nhân sự của Hiro, bao gồm cả Ethan Bloch, sẽ gia nhập OpenAI sau thương vụ.

Hiện tại, OpenAI chưa công bố giá trị cụ thể của thương vụ cũng như kế hoạch tích hợp chi tiết. Tuy nhiên, chia sẻ của Bloch cho thấy định hướng rõ ràng đưa AI trở thành công cụ tư vấn tài chính cá nhân dễ tiếp cận hơn. Ông nhấn mạnh rằng trong nhiều năm, dịch vụ tư vấn tài chính thường “quá đắt đỏ, quá chung chung hoặc khó tiếp cận”, và các nền tảng AI như ChatGPT đang mở ra khả năng thay đổi điều đó.

Điều này làm dấy lên kỳ vọng rằng năng lực của Hiro có thể sớm được tích hợp vào ChatGPT, biến chatbot này thành một trợ lý tài chính thông minh hơn. Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, OpenAI cũng đã mua lại Technology Business Programming Network, một nền tảng truyền thông công nghệ nổi bật với các chương trình talkshow hàng ngày trên YouTube và X.

OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

Trong đầu năm 2026, công ty còn thâu tóm Crixet và phát triển thành ứng dụng Prism, phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Chuỗi thương vụ liên tiếp cho thấy OpenAI không chỉ tập trung vào lĩnh vực lập trình, nơi cạnh tranh trực tiếp với Anthropic mà còn mở rộng sang tài chính cá nhân, truyền thông và nghiên cứu khoa học.

Dù vẫn đang trong quá trình tìm kiếm mô hình lợi nhuận bền vững, công ty đang đẩy mạnh đầu tư vào nhân tài và công nghệ chuyên sâu nhằm củng cố vị thế lâu dài. Theo các chuyên gia, chiến lược này phản ánh tham vọng lớn hơn của OpenAI biến AI trở thành một “trợ lý toàn diện” trong đời sống, có khả năng hỗ trợ người dùng từ quản lý tài chính cá nhân đến nghiên cứu, sáng tạo nội dung và tiếp cận thông tin. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty AI toàn cầu, những bước đi này có thể đóng vai trò quyết định trong việc định hình vị thế của OpenAI trong tương lai.

openAI AI công nghệ Startup tài chính Fintech

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu