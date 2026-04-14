OpenAI mở văn phòng lớn nhất ngoài Mỹ tại London, tạm dừng dự án hạ tầng AI Stargate ở Anh

Dự án AI 500 tỷ USD Stargate gặp trục trặc khi OpenAI hủy kế hoạch mở rộng.

Theo thông báo mới nhất, OpenAI đã ký hợp đồng thuê không gian văn phòng rộng khoảng 88.500 feet vuông, tương đương hơn 7.200 m², tại khu King’s Cross, London – nơi được xem là “thung lũng AI” mới của nước Anh khi quy tụ hàng loạt tên tuổi công nghệ lớn như Google, DeepMind, Meta, Synthesia và Wayve.

Trước đó vào tháng 2, OpenAI từng cho biết London sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu lớn nhất của công ty bên ngoài nước Mỹ. Hiện doanh nghiệp này đang sử dụng khoảng 200 nhân sự tại thủ đô nước Anh.

Phoebe Thacker, Giám đốc văn phòng OpenAI tại London, cho biết Vương quốc Anh sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao cùng nền tảng nghiên cứu AI mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty mở rộng hoạt động lâu dài tại đây. Theo bà, văn phòng mới sẽ giúp OpenAI tiếp tục tăng tốc phát triển đội ngũ nghiên cứu và kỹ thuật tại châu Âu.

Tuy nhiên, thông báo mở rộng văn phòng lại diễn ra chỉ vài ngày sau khi OpenAI xác nhận tạm dừng kế hoạch triển khai dự án Stargate tại Anh – một dự án hạ tầng AI quy mô lớn từng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nền tảng cho tham vọng phát triển AI của nước này.

Theo các nguồn tin thân cận, OpenAI vẫn đang tiếp tục đàm phán với đối tác dự án là Nscale, song việc trì hoãn được xem là cú giáng mạnh vào tham vọng xây dựng hệ sinh thái AI quy mô lớn của London.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ bài toán chi phí. Anh hiện là một trong những quốc gia có giá điện công nghiệp cao nhất thế giới, trong khi các doanh nghiệp công nghệ liên tục phàn nàn về việc tiếp cận lưới điện quốc gia chậm trễ và thủ tục pháp lý phức tạp. Đây được đánh giá là rào cản lớn đối với các dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán phục vụ AI.

Việc OpenAI vừa mở rộng hiện diện nhân sự nhưng lại tạm dừng đầu tư hạ tầng cho thấy nghịch lý trong chiến lược AI của Anh: quốc gia này sở hữu hệ sinh thái startup AI phát triển nhanh, song vẫn gặp khó trong việc xây dựng nền tảng hạ tầng cần thiết để cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc.

Chính phủ Anh hiện đang đẩy mạnh chiến lược đưa quốc gia này trở thành trung tâm AI hàng đầu thế giới thông qua Kế hoạch Hành động về Cơ hội AI được khởi động đầu năm 2025. Dòng vốn đầu tư vào startup AI tại Anh cũng đang tăng tốc mạnh mẽ.

Theo dữ liệu từ Dealroom, các công ty AI tại Anh đã huy động được 6,7 tỷ USD tính từ đầu năm đến nay, gần tương đương mức 8,2 tỷ USD của cả năm 2025. Trong đó, Nscale huy động 2 tỷ USD hồi tháng 3, startup xe tự lái Wayve gọi vốn 1,2 tỷ USD vào tháng 2, còn công ty AI giọng nói ElevenLabs thu về 500 triệu USD.

Giới quan sát cho rằng việc OpenAI tiếp tục mở rộng mạnh tại London cho thấy công ty vẫn đánh giá cao tiềm năng nhân lực và hệ sinh thái AI của Anh. Tuy nhiên, quyết định đóng băng dự án Stargate cũng là tín hiệu cảnh báo rằng nếu không giải quyết được các vấn đề về năng lượng và hạ tầng, Anh sẽ khó giữ chân các ông lớn công nghệ trong cuộc đua AI toàn cầu.