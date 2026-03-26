Sora AI. Ảnh: Thanh niên

Giai đoạn đầu, Sora tạo hiệu ứng mạnh trong cộng đồng công nghệ với định hướng video dọc do AI sản xuất. Lượng tải đạt khoảng 3,3 triệu vào tháng 11, sau đó giảm sâu còn 1,1 triệu vào tháng 2. Mức sụt giảm phản ánh giới hạn của nội dung AI thuần túy khi thiếu yếu tố kết nối thực. So với quy mô người dùng của ChatGPT, Sora không tạo được thói quen sử dụng ổn định.

Vấn đề cốt lõi nằm ở giá trị nội dung. Video tạo tự động nhanh chóng gây nhàm chán, thiếu chiều sâu, không duy trì tương tác dài hạn. Nỗ lực cải tiến từ mô hình Sora 2 chưa đủ thay đổi hành vi người dùng. Trong khi đó, tính năng tạo nhân vật từ khuôn mặt làm bùng phát làn sóng video deepfake, kéo theo tranh cãi đạo đức và nguy cơ vi phạm quyền cá nhân.

Rủi ro pháp lý gia tăng khi người dùng khai thác hình ảnh nhân vật nổi tiếng và tài sản trí tuệ mà chưa có cơ chế kiểm soát chặt. Thỏa thuận đầu tư trị giá 1 tỷ USD từ The Walt Disney Company dừng trước thời điểm triển khai, cho thấy mức độ lo ngại từ đối tác lớn.

Dưới góc độ kinh tế, doanh thu khoảng 2,1 triệu USD không thể bù chi phí hạ tầng xử lý video AI. OpenAI chuyển hướng sang mô hình tối ưu hơn, đưa công nghệ Sora 2 tích hợp vào hệ sinh thái ChatGPT dưới dạng API. Hướng đi này giúp kiểm soát nội dung hiệu quả hơn, đồng thời tập trung nguồn lực vào các công cụ có giá trị sử dụng rõ ràng.